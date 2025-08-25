El estado de las rutas en este lunes 25 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

En este este lunes 25 de agosto, te contamos el estado de las rutas de Jujuy y arterias de gran transito en la ciudad de San Salvador de Jujuy y provincia.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En este lunes 25de agosto te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.
En este este lunes 25 de agosto, te contamos el estado de las rutas de Jujuy y arterias de gran transito en la ciudad de San Salvador de Jujuy y provincia.
Estado de transitabilidad: cortes totales momentaneos en:
* RN 52 altura av. San Martín
* RN 52 altura saladillo
Motivo: en el lugar se produjo un hecho vial
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente
* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.
* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto
* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.
* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos
MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.
Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.
Estado de transitabilidad de rutas - 14 de agosto -
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.