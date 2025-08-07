Habrá desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

Vialidad Nacional informó que desde este jueves se habilitó un desvío vehicular en la Ruta Nacional 34, específicamente en el kilómetro 1158, en cercanías de Pampa Vieja, a tan solo 7 kilómetros de Pampa Blanca. La medida estará vigente hasta el 31 de agosto, debido a trabajos de mejora en la intersección con la Ruta Provincial 61.
Cómo serán los desvíos
El nuevo esquema de circulación establece que los vehículos que transiten en sentido sur-norte deberán ingresar por la rama derecha hacia la rotonda, continuar por la rama izquierda mediante el desvío provisorio y luego empalmar nuevamente a la derecha con la traza principal de la RN 34.
En sentido contrario, es decir norte-sur, los conductores serán derivados por la rama derecha, también para retomar más adelante el trazado habitual.
Además, quienes circulen por la Ruta Provincial 61 en sentido este-oeste deberán ingresar a la rotonda de intersección para poder empalmar con la Ruta Nacional 34.
Desde Vialidad Nacional recomendaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y circular con máxima precaución, ya que se trata de una zona con gran flujo de tránsito pesado y movimiento agrícola.
