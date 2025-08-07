jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 14:35
Cuenta regresitva.

FNE 2025: así serán las elecciones Provincial y Nacional

Las elecciones más esperadas de la FNE 2025 ya tienen detalles confirmados y te los contamos todos para que te vayas preparando.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Martina Rauschemberger será la protagonista de la FNE 2025.

Las elecciones

La Elección Provincial será, como en ediciones anteriores, totalmente gratuita y se realizará en Ciudad Cultural. “Es una decisión muy acertada que sea abierta, porque está dirigida a toda la familia. Queremos que cada rincón de la provincia se sienta representado”, expresó Meyer. Si bien aún no se definió qué artista se presentará esa noche, se busca un show pensado para todas las edades.

Josefina Blanco.jpg

En cuanto a la Elección Nacional, uno de los eventos centrales de la fiesta, se esperan cerca de 25 mil personas. El cierre estará a cargo de Airbag, una de las bandas más convocantes del país. Este año, a diferencia de los anteriores, no habrá sillas en campo. “Hay mucho espacio disponible. Aquellos que quieran ubicarse sentados podrán elegir sectores como platea y preferencial”, explicó el funcionario.

Además, los carroceros tendrán ingreso gratuito, como parte del reconocimiento al esfuerzo que implica la construcción de las estructuras que desfilan durante la semana.

El Finde Estudiantil

Tanto en la elección Provincial como en la Nacional, se espera una gran concurrencia de público joven, por lo que desde la organización recomendaron a los estudiantes llevar agua, usar protector solar y evitar exponerse al sol sin protección. “El finde estudiantil será intenso, y es fundamental cuidarse”, subrayó Meyer.

Por otra parte, se anticiparon cortes de calles y desvíos en el tránsito en inmediaciones de Ciudad Cultural. Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Embed - Novedades en la FNE 2025

Elenco con participación del interior

Como parte de las políticas de inclusión de esta edición, se anunció que habrá castings para el elenco artístico en diferentes localidades del interior de la provincia. “Queremos que más jóvenes tengan la oportunidad de ser parte de esta experiencia, sin importar en qué ciudad vivan”, destacó el titular del Ente.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan las fechas de la convocatoria.

