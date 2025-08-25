Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este lunes 25 de agosto

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Los cortes programados de energía eléctrica se realizarán este lunes 25 de agosto de 2025 en Palma Sola y localidades aledañas, según informó la empresa distribuidora. La medida responde a tareas de mantenimiento preventivo que buscan optimizar la red. El suministro se interrumpirá entre las 08:00 y las 14:00 horas aproximadamente, con reposición automática.

Cortes programados en Palma Sola y alrededores Los cortes afectarán a las localidades de El Palmar, Palma Sola, Real de los Toros, Villamontes, El Fuerte, Zorrasquin, Saladillo, Siete Aguas y zonas cercanas. El horario estimado de suspensión del servicio será entre las 08:00 y las 14:00 horas.

El restablecimiento de la energía será automático una vez finalizadas las tareas. Desde la compañía recomiendan a los usuarios desenchufar los electrodomésticos que no sean de primera necesidad para prevenir inconvenientes al momento de la reconexión.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento que busca optimizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la región, respondiendo a la creciente demanda y reforzando la red de distribución.

Además, se destacó que este tipo de trabajos son fundamentales para reducir fallas imprevistas y garantizar que los hogares, comercios e instituciones de la zona cuenten con un suministro más estable y seguro. La empresa recordó que los usuarios pueden mantenerse informados a través de los canales oficiales de atención al cliente y redes sociales, donde se actualizará cualquier novedad sobre los avances de las obras o posibles cambios en los horarios previstos. Con estas tareas de mantenimiento preventivo, se busca no solo atender las necesidades actuales, sino también preparar la infraestructura eléctrica para el crecimiento futuro de Palma Sola y sus comunidades vecinas.

