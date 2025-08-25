lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 07:04
Servicios.

Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto habrá cortes programados en Palma Sola y zonas aledañas de 8 a 14 hs por tareas de mantenimiento eléctrico.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Los cortes programados de energía eléctrica se realizarán este lunes 25 de agosto de 2025 en Palma Sola y localidades aledañas, según informó la empresa distribuidora. La medida responde a tareas de mantenimiento preventivo que buscan optimizar la red. El suministro se interrumpirá entre las 08:00 y las 14:00 horas aproximadamente, con reposición automática.

Lee además
clima en jujuy: asi estara el tiempo durante la ultima semana de agosto
Atención.

Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto
Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.
Educación.

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios

Cortes programados en Palma Sola y alrededores

Los cortes afectarán a las localidades de El Palmar, Palma Sola, Real de los Toros, Villamontes, El Fuerte, Zorrasquin, Saladillo, Siete Aguas y zonas cercanas. El horario estimado de suspensión del servicio será entre las 08:00 y las 14:00 horas.

El restablecimiento de la energía será automático una vez finalizadas las tareas. Desde la compañía recomiendan a los usuarios desenchufar los electrodomésticos que no sean de primera necesidad para prevenir inconvenientes al momento de la reconexión.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento que busca optimizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la región, respondiendo a la creciente demanda y reforzando la red de distribución.

Además, se destacó que este tipo de trabajos son fundamentales para reducir fallas imprevistas y garantizar que los hogares, comercios e instituciones de la zona cuenten con un suministro más estable y seguro.

La empresa recordó que los usuarios pueden mantenerse informados a través de los canales oficiales de atención al cliente y redes sociales, donde se actualizará cualquier novedad sobre los avances de las obras o posibles cambios en los horarios previstos.

Con estas tareas de mantenimiento preventivo, se busca no solo atender las necesidades actuales, sino también preparar la infraestructura eléctrica para el crecimiento futuro de Palma Sola y sus comunidades vecinas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial

Abren inscripciones online para los centros deportivos municipales

Vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy: cronograma del 25 al 30 de agosto

Lo que se lee ahora
Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.
Educación.

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel