Una jujeña ganadora en los premios Gaudí: Zaira Aden brilló en Sirât

El medio El Periódico detalló que “Sirat” dominó en varias categorías técnicas. El filme recibió premios en dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales, así como en maquillaje y peluquería.

La entrega de los Premis Gaudí mostró una escena muy repartida en cuanto a premios, donde después de “Sirat” y “Frontera”, el largometraje “Sorda” se colocó como la siguiente más premiada.

La película Sirât fue la gran protagonista de los Premios Gaudí 2026 , al alzarse con ocho galardones en la ceremonia del cine catalán celebrada recientemente. Entre los múltiples reconocimientos, uno de los más celebrados para la comunidad jujeña fue el obtenido por Zaira Aden , profesional oriunda de Jujuy que se desempeñó como jefa de maquillaje y peluquería en la producción ganadora.

Sirât es una película que ha conseguido una amplia ovación de la crítica y el público , destacándose por su universo visual, su narrativa emocional y su original propuesta cinematográfica. La producción explora temas profundos de identidad, conexiones humanas y trascendencia, acompañados de un estilo estético que ha sido señalado como uno de los pilares de su éxito en festivales y ceremonias de premiación.

Embed - Sirat: Tráiler oficial | Festival de cine de Cannes | Movistar Plus+

Su impacto en la escena del cine catalán quedó marcado en los Premis Gaudí 2026, donde fue reconocida en categorías clave que abarcan aspectos técnicos y artísticos de alto nivel.

Entre los premios obtenidos por Sirât, uno de los más significativos para el ámbito regional lo obtuvo Zaira Aden , quien se destacó en la terna de mejor maquillaje y peluquería por su trabajo en la película. Este logro representa un importante reconocimiento internacional para una profesional jujeña dentro de la industria audiovisual.

Aden, con una sólida trayectoria en maquillajes y caracterizaciones para cine y televisión, supo imponer su sello creativo en Sirât, aportando al carácter distintivo de los personajes y al impacto visual de la historia. Su labor fue clave para que la estética de la película fuera destacada entre los jurados de los premios.

Embed - Una jujeña ganadora en los premios Gaudí: Zaira Aden brilló en Sirât

Premios obtenidos por Sirât en los Premis Gaudí 2026:

Mejor película en lengua no catalana – Sirât

Mejor dirección de producción

Mejor dirección artística

Mejor música original

Mejor fotografía

Mejor sonido

Mejor maquillaje y peluquería

Mejores efectos visuales

Estos reconocimientos consolidan a Sirât como una de las producciones más destacadas de la noche, especialmente en las categorías técnicas que ponen en valor el trabajo especializado detrás de cámaras.

La proyección del triunfo

La proyección del triunfo

El triunfo de Sirât en los Premis Gaudí y la mención especial para Zaira Aden no solo ubican a la producción y su equipo en un lugar destacado dentro del panorama del cine en lengua catalana, sino que también marcan un hito para profesionales de Jujuy en el circuito audiovisual internacional.

Este tipo de reconocimientos suelen abrir puertas a nuevas oportunidades, colaboraciones y proyecciones profesionales, y la comunidad artística jujeña celebra el crecimiento de talentos locales en escenarios de primer nivel.