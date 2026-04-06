Jujuy se prepara para "Impulsa Ventas 2026", el congreso que reunirá a referentes nacionales e internacionales

La propuesta convoca a emprendedores, vendedores, profesionales independientes y dueños de PyMEs que buscan incorporar herramientas concretas para potenciar sus negocios y mejorar sus resultados comerciales.
Un congreso con enfoque en resultados
El evento propone ocho horas de formación intensiva con contenidos orientados a la acción. A diferencia de otros encuentros, el enfoque apunta a herramientas que se puedan aplicar de forma inmediata en negocios y proyectos.
La iniciativa busca acercar capacitaciones de alto nivel al interior del país, con una mirada federal que pone a Jujuy como punto clave dentro del mapa emprendedor.
Los especialistas que llegan a Jujuy
El congreso contará con la presencia de cuatro referentes del mundo comercial y digital, con trayectoria en formación, empresas internacionales y desarrollo de negocios.
Mery Sánchez suma una comunidad de más de 600 mil seguidores y miles de personas capacitadas. Es autora best seller y recibió una mención honorífica del Congreso de Estados Unidos en 2023. Su enfoque se centra en ayudar a profesionales a comunicar su valor, posicionarse en el mercado y transformar su conocimiento en ingresos sostenibles.
Ariel Benedetti es referente en LinkedIn en habla hispana, con una comunidad de más de 250 mil seguidores. Es autor de cinco libros y cuenta con formación MBA en la Universidad Di Tella. Asesoró a compañías como Meta, Mercado Libre, Intel y Pfizer. Su charla se enfoca en sistemas de ventas digitales, uso de inteligencia artificial y estrategias para escalar negocios online.
Pablo Giovannone es ingeniero y cuenta con formación MBA. Capacitó a más de 9.500 personas y trabajó con equipos comerciales de empresas como Unilever, YPF y Mercedes Benz. Su propuesta se orienta al desarrollo del mindset comercial, técnicas de indagación, manejo de objeciones y cierre de ventas sin presión.
Emilia Sierra Guzmán cuenta con más de 10 años de experiencia en Europa, donde trabajó con marcas globales como IKEA, Vans y Nike. Tiene dos másters en branding y formó a más de 25 mil personas en innovación y creatividad. Su exposición aborda cómo construir marcas que generen confianza inmediata y logren posicionarse de forma sólida en el mercado.
Cómo comprar las entradas
Las entradas ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir de dos maneras. Por un lado, de forma online a través del sitio oficial del evento impulsaventas.com.