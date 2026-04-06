Jujuy se prepara para "Impulsa Ventas 2026", el congreso que reunirá a referentes nacionales e internacionales

La ciudad de San Salvador de Jujuy será sede de “Impulsa Ventas 2026” , el primer congreso de ventas del NOA que reunirá a especialistas de nivel nacional e internacional. El evento se realizará el sábado 11 de abril de 2026, de 9:00 a 18:00, en el Centro Cultural Martín Fierro.

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La propuesta convoca a emprendedores, vendedores, profesionales independientes y dueños de PyMEs que buscan incorporar herramientas concretas para potenciar sus negocios y mejorar sus resultados comerciales.

El evento propone ocho horas de formación intensiva con contenidos orientados a la acción. A diferencia de otros encuentros, el enfoque apunta a herramientas que se puedan aplicar de forma inmediata en negocios y proyectos.

La iniciativa busca acercar capacitaciones de alto nivel al interior del país, con una mirada federal que pone a Jujuy como punto clave dentro del mapa emprendedor.

impulsa ventas 2026

Los especialistas que llegan a Jujuy

El congreso contará con la presencia de cuatro referentes del mundo comercial y digital, con trayectoria en formación, empresas internacionales y desarrollo de negocios.

Mery Sánchez suma una comunidad de más de 600 mil seguidores y miles de personas capacitadas. Es autora best seller y recibió una mención honorífica del Congreso de Estados Unidos en 2023. Su enfoque se centra en ayudar a profesionales a comunicar su valor, posicionarse en el mercado y transformar su conocimiento en ingresos sostenibles.

Ariel Benedetti es referente en LinkedIn en habla hispana, con una comunidad de más de 250 mil seguidores. Es autor de cinco libros y cuenta con formación MBA en la Universidad Di Tella. Asesoró a compañías como Meta, Mercado Libre, Intel y Pfizer. Su charla se enfoca en sistemas de ventas digitales, uso de inteligencia artificial y estrategias para escalar negocios online.

Pablo Giovannone es ingeniero y cuenta con formación MBA. Capacitó a más de 9.500 personas y trabajó con equipos comerciales de empresas como Unilever, YPF y Mercedes Benz. Su propuesta se orienta al desarrollo del mindset comercial, técnicas de indagación, manejo de objeciones y cierre de ventas sin presión.

Emilia Sierra Guzmán cuenta con más de 10 años de experiencia en Europa, donde trabajó con marcas globales como IKEA, Vans y Nike. Tiene dos másters en branding y formó a más de 25 mil personas en innovación y creatividad. Su exposición aborda cómo construir marcas que generen confianza inmediata y logren posicionarse de forma sólida en el mercado.

Cómo comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir de dos maneras. Por un lado, de forma online a través del sitio oficial del evento impulsaventas.com.

https://norteticket.com/IMPULSA-VENTAS-EN-JUJUY/

También existe la opción de compra presencial en las oficinas de Su Crédito, ubicadas en Belgrano 627, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Desde la organización recomiendan asegurar el lugar con anticipación, ya que se espera una importante convocatoria de público de toda la región.

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