jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 09:24
Deportes.

Semifinales del Torneo Apertura: cuándo y dónde se juegan

Se viene la etapa de definición y ya quedaron establecidos los cuatro conjuntos que irán en busca del tan esperado pase a la final del Torneo Apertura.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este miércoles se completó el cuadro de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026.

Este miércoles se completó el cuadro de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026.

Este miércoles se completó el cuadro de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026, con River Plate como último clasificado tras imponerse por 2-0 ante Gimnasia. En el Estadio Monumental, el conjunto millonario se quedó con la victoria gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Lee además
Huracán eliminó a Boca Juniors
Deportes.

Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura en octavos de final
belgrano y argentinos juniors son los primeros semifinalistas del torneo apertura
Deportes.

Belgrano y Argentinos Juniors son los primeros semifinalistas del Torneo Apertura

Este resultado le permitió a los de Coudet avanzar a la siguiente instancia, donde enfrentará a Rosario Central, que también aseguró su lugar luego de superar por 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Para el equipo de Avellaneda marcó Matías Zaracho, mientras que Gastón Ávila convirtió el tanto del empate parcial para el “Canalla”.

Torneo Apertura: así fue el partido entre River y Gimnasia

Embed

En el segundo tiempo de la prórroga, Enzo Copetti marcó el tanto decisivo que le dio el triunfo al equipo local. Este enfrentamiento se disputará el sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental.

En el primer partido de los cuartos de final, Belgrano de Córdoba consiguió el pase a semifinales tras imponerse por 2-0 frente a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, en un encuentro arbitrado por Andrés Merlos. Los goles del conjunto cordobés fueron anotados por Adrián Guillermo Sánchez, de cabeza, y Ramiro Hernández, sobre el cierre del partido.

Torneo Apertura: así fue el partido entre Racing y Rosario Central

Embed

Posteriormente, le tocó el turno a Argentinos Juniors, que logró imponerse sobre Huracán gracias a un gol de Tomás Molina durante el primer tiempo del alargue. Con este resultado, el “Bicho” de La Paternal se medirá ante el “Pirata” de Alberdi el domingo 17, en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en La Paternal.

La definición del torneo quedó establecida para el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Este campeonato no solo otorga el primer título oficial del año a nivel nacional, sino que también garantiza al campeón el acceso directo al Trofeo de Campeones 2026 y un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027.

Belgrano le ganó a Unión y se metió en las semifinales

Embed

Además, los equipos que se consagren campeones de la Copa Argentina y del Clausura, sumados a los tres primeros ubicados en la Tabla Anual, completarán la lista de clasificados al certamen continental.

Cabe recordar que se estableció que, en caso de que al término de los 90 minutos reglamentarios no haya un ganador, la clasificación a la final se definirá en tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el pase se resolverá mediante una serie de penales.

Además, para estas fases de eliminación a partido único se estableció que la condición de local le corresponda al equipo mejor posicionado en la etapa regular. Sin embargo, tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata, líderes de cada zona y con la ventaja de jugar siempre en su estadio, quedaron eliminados en los octavos de final.

Embed

Martes 12 de mayo

  • Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

  • Argentinos Juniors 1-0 Huracán

Miércoles 13 de mayo

  • Rosario Central 2-1 Racing

  • River Plate 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura en octavos de final

Belgrano y Argentinos Juniors son los primeros semifinalistas del Torneo Apertura

River Plate venció a Gimnasia de La Plata y es semifinalista del Torneo Apertura

Torneo Apertura 2026: se definieron los cruces de cuartos de final

A qué hora juegan Boca Juniors y Huracán por octavos de final del Apertura

Lo que se lee ahora
Victoria de River.
Deportes.

River Plate venció a Gimnasia de La Plata y es semifinalista del Torneo Apertura

Por  Federico Franco

Las más leídas

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Jujeños detenidos en Tucumán video
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Imagen ilustrativa realizada con IA video
Jujuy.

El costo oculto de los accidentes de tránsito: cuánto gasta el SAME por cada asistencia

Imputaronal hermano de Manuel Adorni 
País.

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel