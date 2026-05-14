Semifinales del Torneo Apertura: cuándo y dónde se juegan

Este miércoles se completó el cuadro de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026, con River Plate como último clasificado tras imponerse por 2-0 ante Gimnasia . En el Estadio Monumental , el conjunto millonario se quedó con la victoria gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Este resultado le permitió a los de Coudet avanzar a la siguiente instancia, donde enfrentará a Rosario Central , que también aseguró su lugar luego de superar por 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito . Para el equipo de Avellaneda marcó Matías Zaracho , mientras que Gastón Ávila convirtió el tanto del empate parcial para el “Canalla”.

En el segundo tiempo de la prórroga , Enzo Copetti marcó el tanto decisivo que le dio el triunfo al equipo local. Este enfrentamiento se disputará el sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental .

En el primer partido de los cuartos de final , Belgrano de Córdoba consiguió el pase a semifinales tras imponerse por 2-0 frente a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra , en un encuentro arbitrado por Andrés Merlos . Los goles del conjunto cordobés fueron anotados por Adrián Guillermo Sánchez , de cabeza, y Ramiro Hernández , sobre el cierre del partido.

Torneo Apertura: así fue el partido entre Racing y Rosario Central

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Posteriormente, le tocó el turno a Argentinos Juniors, que logró imponerse sobre Huracán gracias a un gol de Tomás Molina durante el primer tiempo del alargue. Con este resultado, el “Bicho” de La Paternal se medirá ante el “Pirata” de Alberdi el domingo 17, en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en La Paternal.

La definición del torneo quedó establecida para el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Este campeonato no solo otorga el primer título oficial del año a nivel nacional, sino que también garantiza al campeón el acceso directo al Trofeo de Campeones 2026 y un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027.

Belgrano le ganó a Unión y se metió en las semifinales

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Además, los equipos que se consagren campeones de la Copa Argentina y del Clausura, sumados a los tres primeros ubicados en la Tabla Anual, completarán la lista de clasificados al certamen continental.

Cabe recordar que se estableció que, en caso de que al término de los 90 minutos reglamentarios no haya un ganador, la clasificación a la final se definirá en tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el pase se resolverá mediante una serie de penales.

Además, para estas fases de eliminación a partido único se estableció que la condición de local le corresponda al equipo mejor posicionado en la etapa regular. Sin embargo, tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata, líderes de cada zona y con la ventaja de jugar siempre en su estadio, quedaron eliminados en los octavos de final.

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Martes 12 de mayo

Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

Argentinos Juniors 1-0 Huracán

Miércoles 13 de mayo