Manejaba borracho, chocó contra una camioneta y provocó un violento accidente en avenida Paraguay

Iba borracho al volante, chocó de atrás a un vehículo y casi termina en tragedia en Av. Paraguay.

Cerca de las 6 de la mañana , sobre la avenida Paraguay , en la rotonda de ingreso a Villa Palacios , un automovilista que manejaba borracho chocó con fuerza contra una camioneta que aguardaba en un semáforo . El impacto desencadenó un choque múltiple , dejó un auto desplazado por más de 40 metros , provocó un foco de incendio y causó varios heridos .

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El episodio se produjo cuando una camioneta gris permanecía detenida de manera correcta aguardando el cambio de luz del semáforo .

En esas circunstancias, un auto negro manejado por un hombre de unos 35 años la chocó desde atrás con una violencia tal que la desplazó entre 40 y 50 metros , hasta dejarla sobre la platabanda , cerca de una pasarela peatonal .

El borracho que provocó el accidente en Av. Paraguay tiene graves heridas en el cráneo.

Como consecuencia del fuerte impacto , se activaron los airbags del vehículo embestido y además se originó un principio de incendio en el rodado , situación que requirió la intervención de los Bomberos para controlar las llamas .

La mujer que conducía el vehículo detenido recibió asistencia del personal del SAMEC debido a golpes sufridos en uno de sus brazos, aunque las autoridades señalaron que se encontraba fuera de peligro.

La conductora del automóvil que estaba detenido fue asistida por personal del SAMEC.

Alcoholemia positiva y conmoción

Por otro lado, al conductor del auto que causó el choque le realizaron un test de alcoholemia tanto en el lugar del hecho como dentro de la ambulancia. El resultado fue positivo, con 2,07 gramos de alcohol en sangre, según indicaron fuentes policiales.

El siniestro provocó gran impacto entre quienes circulaban por la zona, tanto por la magnitud de la colisión como por el horario en que ocurrió, en plena franja de alto movimiento vehicular de personas que se dirigían a trabajar o a instituciones educativas.