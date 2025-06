Descuentos en nafta durante la madrugada: las cinco provincias que aplican y los precios en Jujuy

En el caso de Jujuy, la medida aún no fue implementada. Sin embargo, desde la empresa informaron cuáles son los precios actualizados del combustible en la provincia.

Nafta más barata de madrugada: Jujuy no se adhiere y cuál es el precio

Por qué no se aplica en Jujuy

En Jujuy, este beneficio aún no está disponible. Según los reportes, la provincia no forma parte de la primera etapa del plan piloto de YPF, que por el momento se limita a las estaciones mencionadas. Desde la empresa señalaron que la cobertura con esta modalidad de carga se irá extendiendo progresivamente al resto de las provincias en los próximos meses, pero no hay una fecha confirmada para su implementación en Jujuy.