Impactantes detalles del asesinato del jugador Mario Pineida: "Fue un ataque dirigido"

El asesinato de Mario Pineida generó consternación en el ámbito futbolístico . El jugador , de 33 años , perdió la vida en la ciudad de Guayaquil tras ser interceptado en lo que su club, Barcelona de Ecuador , describió en redes sociales como un “ ataque dirigido ”.

El medio local Expreso aportó precisiones sobre el impactante episodio que sacudió al fútbol de la región . De acuerdo con información del sistema de emergencias ECU-911 , el hecho se habría producido a las 15.53 (hora local) , cuando Pineida se encontraba realizando compras en compañía de dos mujeres , identificadas como su pareja y su madre .

“Mientras el futbolista y sus acompañantes permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Mario Pineida y la que sería su pareja fallecieron en el lugar , mientras que la madre del jugador resultó herida ”, indicó el sitio.

El coronel Edison Palacios informó que la única persona que logró sobrevivir al atentado presentó una lesión leve en la cabeza y no corría riesgo de vida .

En declaraciones a los medios, el jefe policial sostuvo: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido. De lo que hemos podido conversar con testigos, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sitio para victimar”. Hasta ese momento, aclaró que no se registraban antecedentes de amenazas contra Pineida.

Con varios disparos al estilo sicariato, acabaron con la vida de Mario Pineida jugador del Barcelona de Guayaquil.

Por su parte, el diario Expreso detalló que la mujer herida recibió impactos de bala y fue asistida durante cerca de una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en el sitio del hecho. Casi dos horas después del episodio, fue trasladada a un centro médico a bordo de un móvil de emergencias.

El diario El Universo señaló que la Policía brindó detalles sobre el episodio y explicó que “dos motorizados interceptaron el auto del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos”. En esa línea, precisaron: “Los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. En los exteriores del local, la camioneta del jugador quedó estacionada. Fue un ataque directo, no se ha determinado si los intentaron robar”. Hasta el momento, no se registran personas detenidas.

Tenía 33 años y no tuvo rodaje a lo largo de 2025.

El mensaje de distintos equipos tras el asesinato del jugador

La información fue ratificada de manera oficial por el club al que pertenecía mediante un comunicado institucional: “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

La conmoción por la muerte de Pineida quedó reflejada en los mensajes de apoyo y condolencias enviados por distintas instituciones deportivas. Fluminense, el club brasileño en el que se desempeñó el lateral, expresó a través de sus redes sociales: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”.

El club Barcelona de Ecuador confirmó la noticia en sus redes sociales. El lateral izquierdo tenía 33 años.

En el ámbito local, Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle también hicieron públicas sus expresiones de duelo. Desde la primera entidad señalaron: “Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Pineida. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a Barcelona S.C. en este momento de dolor. Que Mario descanse en paz”.

A su turno, el actual campeón nacional difundió un mensaje de despedida: “La familia de Independiente del Valle expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, ex jugador de nuestra cantera, mucha fuerza y paz a su familia”.

En cuanto a su trayectoria profesional, Mario Pineida construyó gran parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano, donde vistió las camisetas de Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona SC y El Nacional, además de haber tenido un paso por el exterior en Fluminense.

Tuvo tres ciclos con la camiseta de Barcelona de Ecuador.

A lo largo de sus tres etapas en Barcelona SC (2016/21, 2023/24 y 2025), el lateral disputó 224 encuentros, convirtió tres goles y aportó diez asistencias, además de consagrarse campeón del torneo local en dos oportunidades. Asimismo, fue protagonista de dos campañas destacadas a nivel continental, al alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021, ediciones en las que el conjunto ecuatoriano quedó eliminado a manos de Gremio y Flamengo, respectivamente.

En la campaña 2025, Pineida arrancó el año como una de las piezas habituales del once inicial e incluso asumió la capitanía en algunos encuentros. Sin embargo, en la segunda parte de la temporada quedó al margen de los últimos 23 compromisos de la Liga, sumando la Fase Regular y el Hexagonal.

En ese tramo, integró el banco de suplentes en 19 ocasiones, no fue citado en dos partidos y cumplió sanción en otros dos. El equipo cerró el torneo como escolta de Independiente del Valle y aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Mario Pineida muere en ataque armado.

En la actual competencia internacional, el defensor fue titular en la Fase II frente a El Nacional, pero una expulsión a los diez minutos del encuentro de vuelta marcó su salida del equipo y no volvió a tener continuidad. Mientras sus compañeros superaron a Corinthians en el Repechaje, Pineida permaneció como alternativa en cinco de los seis partidos del Grupo B, en el que enfrentaron a River Plate, Independiente del Valle y Universitario.

Fue suplente en el empate sin goles frente al conjunto argentino en el estadio Monumental y no integró la lista para el partido de vuelta, que concluyó con una caída 3-2 en condición de local. El equipo cerró su participación en el último puesto del grupo y el director técnico Segundo Castillo dejó su cargo luego de sumar tres derrotas adicionales.

A nivel internacional, Pineida defendió los colores de la selección ecuatoriana en ocho presentaciones, en las que registró una asistencia. Además, tuvo participación en encuentros amistosos, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2021.