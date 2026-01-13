Un multimillonario busca pareja en apps de citas para heredarle su fortuna

Slade utiliza aplicaciones de citas como Tinder, modificando su edad en el perfil para atraer a candidatas más jóvenes.

El aristócrata británico Benjamin Slade , de 79 años , destaca en los medios por su carácter excéntrico y su particular interés en encontrar una pareja mucho más joven en las apps de citas . Descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra , forma parte de una de las líneas históricas más antiguas de la nobleza británica y mantuvo siempre un apego a las tradiciones familiares.

Redes sociales. Viral: terminó una cita por el gesto de la otra persona y generó repercusión en TikTok

Redes sociales. La respuesta de un chico luego de que le cancelen una cita que es viral: "Soy millonario"

Su trayectoria personal ha estado marcada por la herencia de su apellido y su fortuna , elementos que han influido de manera determinante en sus decisiones más polémicas y comentadas .

Proveniente de una familia de la aristocracia británica , Benjamin Slade recibió en herencia propiedades de alto valor y un lugar de distinción dentro de la sociedad inglesa . Entre sus bienes más notorios se encuentra una extensa finca de 520 hectáreas en Somerset , a aproximadamente 230 kilómetros de Londres , donde ha vivido durante décadas.

Benjamin Slade, multimillonario británico de 79 años, busca una pareja joven para asegurar la continuidad de su apellido y fortuna.

Este amplio dominio no solo refleja su estatus social , sino que también ha sido el telón de fondo de numerosos episodios memorables a lo largo de su vida.

A lo largo de los años, su patrimonio ha comprendido castillos, extensas fincas con caza de faisanes y otros bienes característicos de la aristocracia rural inglesa. La gestión de estas propiedades, junto con la conservación del nombre familiar, han sido siempre prioridades fundamentales para Slade.

Entre las exigencias de Benjamin Slade para una posible pareja destaca la edad, habilidades como pilotar helicóptero y porte de armas.

Su interés por prolongar su linaje y garantizar que la fortuna permanezca en manos de un heredero directo ha impulsado su búsqueda pública y deliberada de una pareja significativamente más joven. Según él, el prestigio y la continuidad del apellido familiar solo pueden asegurarse mediante un descendiente varón que mantenga viva la historia de su familia.

Aunque cuenta con una hija, el aristócrata ha declarado en varias oportunidades que su meta es tener un hijo varón que pueda heredar sus bienes y el apellido familiar, siguiendo las tradiciones de la nobleza inglesa.

Para lograrlo, ha definido criterios muy concretos para la candidata adecuada. Según sus propias palabras y reportes de medios británicos como The Mirror, busca a una mujer de entre 30 y 40 años, que mida más de 1,52 metros, que sepa pilotear un helicóptero, tenga licencia de armas y acepte residir en un castillo, compartiendo su estilo de vida y obligaciones familiares.

Slade utiliza aplicaciones de citas como Tinder, modificando su edad en el perfil para atraer a candidatas más jóvenes en su búsqueda de heredero.

Requisitos y búsqueda de pareja

El aristócrata también ofrece un ingreso anual de un millón de euros, la posibilidad de vacacionar en lugares exóticos y de sumarse por completo a la vida y costumbres de la nobleza. Entre sus condiciones, ha puntualizado que no consideraría candidatas de países cuyo nombre comience con la letra “I”.

Impulsado por los cambios tecnológicos y nuevas formas de relacionarse, Slade decidió explorar métodos poco tradicionales para encontrar pareja. Así, en octubre de 2025, siguiendo la recomendación de uno de sus empleados, se registró en la popular aplicación de citas Tinder.

Con el objetivo de incrementar sus oportunidades de éxito, Slade decidió modificar su edad en el perfil, bajándola de 79 a 56 años, estrategia que justificó como una forma de atraer a mujeres más jóvenes.

Su historial sentimental se caracteriza por matrimonios fallidos y relaciones polémicas, como su rompimiento con la poeta Sahara Sunday Spain.

En su participación en el programa televisivo Millionaire Age Gap Love, transmitido por el Canal 5 del Reino Unido, explicó que la edad no representa un obstáculo para tener descendencia. “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”, aseguró con firmeza.

La actividad de Slade en Tinder ha reflejado la misma singularidad que caracteriza su imagen pública. Se ha mostrado exigente y crítico al revisar los perfiles de posibles parejas, descartando a quienes considera “muy mayores” y centrando su atención únicamente en mujeres menores de 40 años.

Estrategias y actividad en aplicaciones de citas

En declaraciones y entrevistas, no ocultó sus valoraciones sobre las fotografías y descripciones de las candidatas, usando expresiones directas como “es horrible” o “no me gusta nada” para justificar sus decisiones. Asimismo, configuró los filtros de búsqueda para eliminar automáticamente a quienes excedieran la franja etaria que él estima apropiada para lograr su objetivo de convertirse nuevamente en padre.

Quién es Benjamin Slade, el multimillonario de 79 años que busca pareja en apps de citas para tener un hijo que herede su fortuna.

La historia amorosa de Slade ha estado salpicada de vínculos que llamaron la atención de la prensa. Contrajo matrimonio en 1970 y permaneció casado durante 21 años, hasta 1991, aunque la unión terminó por diferencias irreconciliables y, según él, por la presencia de 17 gatos en la casa, un factor que describió como insostenible.

Más adelante, vivió junto a Bridget Convey, pero la relación llegó a su fin al considerar que, con más de 50 años, ella no podía cumplir su deseo de tener un heredero directo. Otro episodio que generó cobertura mediática fue su vínculo con la poeta y compositora estadounidense Sahara Sunday Spain, significativamente más joven, con quien había anunciado un compromiso que finalmente canceló en el último momento.

Embed

Controversias legales y repercusión mediática

La vida personal de Slade no ha sido la única fuente de controversias. En los últimos años, el aristócrata se vio envuelto en problemas judiciales tras perder dos demandas relacionadas con manutención y discriminación presentadas por empleadas que quedaron embarazadas mientras trabajaban a su servicio.

Como consecuencia de estos fallos, tuvo que abonar indemnizaciones por un total de 179.500 euros y se vio en la necesidad de vender algunas de sus propiedades para cubrir los costos legales.

Estos conflictos legales aumentaron aún más su fama polémica, provocando debates en la opinión pública británica acerca de su conducta y sus métodos.

La vida del aristócrata británico ha estado marcada por su empeño en preservar su linaje.

Aun con los escándalos que lo rodean y la constante exposición en medios, Benjamin Slade sigue decidido a cumplir su objetivo de encontrar una compañera joven con quien pueda engendrar un hijo. Su trayectoria, marcada por declaraciones controvertidas y demandas poco habituales, lo mantiene como figura recurrente en la prensa británica e internacional.

La combinación de su actividad en aplicaciones de citas como Tinder, su amplio patrimonio y su linaje aristocrático lo han consolidado como un personaje único dentro del ámbito social y mediático del Reino Unido.