Cómo estará el tiempo en el NOA: temperaturas templadas y lluvias leves

Cómo sigue el clima en Jujuy para el inicio de la semana

El NOA se mantendrá sin alertas meteorológicas durante los próximos días, con un panorama de tiempo estable, temperaturas templadas y presencia de lluvias aisladas.

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De acuerdo al pronóstico oficial, provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero no registran advertencias vigentes, a diferencia del centro y el litoral del país, donde se esperan tormentas más intensas.

En el NOA, las condiciones serán más moderadas. En ciudades como San Salvador de Jujuy y Salta capital se anticipan jornadas mayormente nubladas, con lloviznas durante la tarde y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 23 y 25 grados.

En Tucumán , el escenario será similar, aunque con un leve ascenso térmico, alcanzando máximas de hasta 26 o 27 grados en los próximos días, lo que marcará un ambiente algo más cálido dentro de la región.

Santiago del Estero presentará un comportamiento distinto, con mayor presencia de calor y lluvias desde el inicio de la jornada. Para este miércoles se esperan chaparrones tanto por la mañana como por la tarde, con temperaturas que rondarán los 27 grados.

En toda la región, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%, lo que indica lluvias intermitentes y de baja a moderada intensidad, sin fenómenos extremos previstos por el momento.

Menos lluvias que en el resto del país

Otro dato relevante es que el NOA se ubica entre las regiones con menor acumulado de precipitaciones en la semana. Según los mapas meteorológicos, se esperan valores de entre 5 y 20 milímetros, muy por debajo de lo previsto para el centro y el litoral argentino, donde podrían registrarse lluvias más abundantes.

f20dc760-e44b-42b8-8c16-3d2429972295 Servicio Meteorológico Nacional - Acumulado de lluvias para el NOA y el resto del país

Cómo serán las temperaturas en el NOA

En cuanto a las temperaturas, el norte argentino mantendrá un comportamiento típico de otoño. Los valores medios se ubicarán entre los 18 y 24 grados, con condiciones templadas y sin descensos bruscos.

De esta manera, el NOA atravesará una semana sin sobresaltos climáticos, con tiempo variable pero dentro de parámetros normales para esta época del año.