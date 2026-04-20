Lluvia de meteoros Líridas 2026: cuándo y cómo verla

Quienes disfrutan de la astronomía tendrán durante abril la oportunidad de observar la lluvia de meteoros Líridas, uno de los fenómenos más antiguos documentados. Este espectáculo se produce a partir de restos del cometa C/1861 G1 Thatcher que, al entrar en la atmósfera terrestre , generan destellos brillantes conocidos como “ estrellas fugaces ”.

Mundo. Se aproxima la última lluvia de estrellas del año donde caerán hasta 150 meteoros por hora

El momento de mayor intensidad de esta lluvia de meteoros de abril se dará entre la noche del 21 y la madrugada del 22 . Las mejores condiciones para observarla se presentan en las horas previas al amanecer , ya que el punto radiante —desde donde parecen surgir los meteoros— se ubica en su posición más alta en el cielo, según indicó Space.com .

El punto radiante está en la constelación de Lyra, cerca de la estrella Vega.

A partir de las 2 de la madrugada comienza el período más propicio , aunque la visibilidad se va reduciendo a medida que se aproxima la salida del sol .

El fenómeno de 2026 se desarrollará en un contexto climático favorable . La luna se pondrá poco después de la medianoche , lo que permitirá contar con cielos más oscuros durante el momento de mayor intensidad , según informó Space.com .

El pico de actividad será entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril.

El satélite estará en fase creciente, con alrededor del 27% de su superficie iluminada, una condición que favorece una buena observación siempre que el cielo esté despejado. En términos generales, se espera una frecuencia de entre 15 y 20 meteoros por hora. En situaciones poco habituales, pueden producirse picos de actividad que eleven ese número hasta cerca de 100 por hora.

El área desde la cual parecen originarse las Líridas se encuentra en la constelación de Lyra, próxima a la estrella Vega, una de las más luminosas del cielo en esta época. De todos modos, no es recomendable mirar de forma directa hacia ese sector, ya que los recorridos más extensos de los meteoros suelen observarse en otras partes del firmamento.

¿Qué provoca la lluvia de meteoros Líridas?

El fenómeno se produce cuando la Tierra pasa a través de una nube de restos dejados por el cometa Thatcher, que tarda unos 415 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

Lluvia de Estrellas Líridas.

Al penetrar en la atmósfera a alta velocidad, esas partículas se sobrecalientan y se desintegran, generando los destellos luminosos que pueden observarse desde el suelo.

¿Cómo observar mejor la lluvia de meteoros?

Para contemplar las Líridas no hace falta utilizar instrumentos específicos: alcanza con observar el cielo en un sitio oscuro y tener algo de paciencia. Para aprovechar mejor la experiencia, se recomienda:

Elegir un espacio lejos de la contaminación lumínica .

. Dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante unos 20 minutos .

durante unos . Mirar una zona amplia del firmamento sin fijar la vista en un único punto.

sin fijar la vista en un único punto. Adoptar una postura cómoda que permita sostener la observación por más tiempo.

que permita sostener la observación por más tiempo. Un fenómeno documentado durante siglos en distintas culturas

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Las Líridas cuentan con registros en diversas culturas a lo largo de más de 2700 años. De acuerdo con la NASA, astrónomos de China documentaron observaciones relevantes en los años 687 a.C. y 15 a.C..

En 1803, en la ciudad de Richmond, en Estados Unidos, testigos relataron una lluvia de meteoros que recordaba a fuegos artificiales surcando el cielo.

Un informe de la época señalaba que, durante la madrugada, los destellos parecían precipitarse en gran número desde distintas zonas del firmamento. También se documentaron episodios similares en 1922 en Grecia, en 1945 en Japón y en 1982 nuevamente en Estados Unidos.