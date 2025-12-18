Caminata nocturna en San Antonio: una aventura bajo las estrellas

Este fin de semana, San Antonio propone un plan distinto para cerrar el día al aire libre y en movimiento . Las direcciones de Deportes y Turismo y Cultura , organiza un trekking nocturno gratuito por el Camino a la Cruz , una actividad pensada para disfrutar del paisaje, hacer ejercicio y compartir un momento en comunidad.

La caminata se realizará el sábado 21 de diciembre , desde las 19 horas , y está abierta tanto a vecinos del municipio como a visitantes que quieran acercarse a vivir una experiencia diferente, con la ciudad de fondo y el cielo como techo.

Desde la organización explicaron que el trekking nocturno tiene varios objetivos: promover el bienestar físico y mental , fomentar el turismo sostenible , impulsar la educación ambiental y ofrecer una alternativa de recreación urbana accesible para todas las edades.

La consigna es simple: salir a caminar, respirar aire puro, desconectarse de la rutina y conectar con la naturaleza y con otras personas. No se trata de una competencia ni de una actividad exclusiva para deportistas de alto rendimiento, sino de una propuesta recreativa guiada, ideal para familias, grupos de amigos y quienes quieran iniciarse en este tipo de salidas.

Dónde queda San Antonio, Jujuy.

Detalles del trekking nocturno

El punto de encuentro será en San Antonio, desde donde partirá la caminata rumbo al Camino a la Cruz, un recorrido que combina tramos urbanos y senderos con vistas panorámicas. Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos, llevar una campera liviana, agua y, de ser posible, una linterna o luz frontal para acompañar el trayecto.

La actividad es totalmente gratuita, pero requiere una inscripción previa para una mejor organización del grupo y por razones de seguridad. Las salidas estarán coordinadas por personal de Deportes y Turismo, que acompañará al grupo durante todo el recorrido.

Cómo inscribirse y participar

Quienes quieran sumarse al trekking nocturno deben contactarse por WhatsApp al 388-521-3852, donde podrán obtener más información, despejar dudas y confirmar su participación.

Desde la Municipalidad remarcaron que se trata de una actividad apta para el público en general, siempre que no existan contraindicaciones médicas para realizar caminatas. En caso de personas mayores o con enfermedades crónicas, se recomienda consultar previamente con un profesional de la salud.