Preocupación por el robo de material radiactivo en Rosario: emiten alerta en todo el país.

Este martes por la tarde fue denunciado el robo de una cápsula con cesio 137 de un centro médico de Rosario , lo que llevó a la Autoridad Regulatoria Nuclear a emitir una alerta preventiva en todo el país.

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Una cápsula con material radiactivo empleada para verificar equipos de Medicina Nuclear fue robada de un instituto de cardiología de Rosario . Ante la situación, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió este martes una alerta para todo el país .

El organismo regulador fue notificado de la sustracción de la fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 por una empleada del instituto, de 67 años, autorizada para el uso de ese material.

El material se encontraba almacenado en el laboratorio del Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”, una dependencia de acceso restringido. La última intervención registrada con la fuente data del 12 de junio de 2026 y hasta el momento no pudo identificarse al último operador.

Tras la denuncia, se notificó a la Autoridad Regulatoria Nuclear, que activó el protocolo nacional de seguridad. También se dispuso la intervención de organismos especializados, de Bomberos Zapadores y de la Policía Federal.

Según explicaron las autoridades, se trata de una fuente de Cesio-137 “en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente”, dentro “de su blindaje correspondiente”.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

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La manipulación incorrecta de este material representa un riesgo severo para la salud, ya que puede provocar quemaduras, lesiones en los tejidos y afecciones de gravedad.

El caso más recordado de este tipo ocurrió en la ciudad brasileña de Goiânia en 1987, cuando una fuente radiactiva abandonada fue retirada de un centro médico fuera de funcionamiento y manipulada por varias personas. El incidente provocó la muerte de cuatro personas y afectó la salud de decenas más.

Qué es el cesio-137 y por qué requiere control

El cesio-137 es un radioisótopo sintético que emite radiación beta y gamma. Se utiliza tanto en el ámbito industrial como en el médico, especialmente en procedimientos de diagnóstico y en tratamientos contra el cáncer.

Emite radiación gamma, de alta capacidad de penetración, y tiene una vida media de aproximadamente 30 años, lo que implica que puede permanecer activo y peligroso durante décadas.

Debido a sus características, este material debe ser transportado y almacenado en recipientes especialmente diseñados, con blindaje de plomo u otros elementos que impidan la emisión de radiación. Mientras la cápsula conserve su integridad, el nivel de riesgo es muy bajo.

De acuerdo con los protocolos vigentes a nivel internacional, la pérdida o sustracción de una fuente radiactiva debe notificarse sin demora, ya que su uso indebido puede generar consecuencias graves para la salud y la seguridad pública.