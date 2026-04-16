En marzo una familia jujeña necesitó $1.396.662 pesos para no ser pobre

Este jueves, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de marzo en la provincia de Jujuy necesitó $1.396.662, para no caer en la pobreza , y un total de $631.460 para no ser considerada indigente.

Jujuy. En febrero una familia jujeña necesitó $1.330.408 pesos para no ser pobre

INDEC. ¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?

La canasta básica alimentaria (CBA) subió 4,9% y la canasta básica total (CBT) aumentó 5%. Además, en la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,8% y la CBT de 37,1% . En lo que va de 2026, la canasta alimentaria ya aumentó 17,1% y la canasta total 15,9% .

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, la DIPEC señaló:

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.102.866 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.396.662.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.518.701.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

Una familia de tres miembros: $498.628.

miembros: Un hogar de cuatro integrantes precisó $631.460.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $686.636.

compra carrito supermercado canasta Canasta Básica en Jujuy.

Datos a nivel nacional

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 en marzo de 2026 para no ser considerada pobre en Argentina, según los datos de las canastas básicas publicados por el INDEC. Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que en febrero marzo una suba mensual de 2,6% y una variación interanual de 30,4%.

Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $658.011, valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 2,2% en marzo y registró una suba interanual de 32,8%.

En lo que va del 2026, la CBT incrementó 9,6% y la CBA, 11,6%.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $464.228 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.142.000 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.508.740.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

Una persona requirió de $212.949 para no ser indigente.

para no ser indigente. De $523.853 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $658.011.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $692.083.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.