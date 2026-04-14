¿Cuánto necesitó en marzo una familia argentina para no ser pobre o indigente?

Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $658.011, valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 2,2% en marzo y registró una suba interanual de 32,8%.
En lo que va del 2026, la CBT incrementó 9,6% y la CBA, 11,6%.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:
Una persona necesitó de $464.228 para no caer bajo la pobreza.
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.142.000 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.508.740.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:
Una persona requirió de $212.949 para no ser indigente.
De $523.853 para una familia de tres miembros.
Un hogar de cuatro integrantes precisó $658.011.
Una familia compuesta por cinco personas requirió $692.083.
Variaciones mensuales respecto del mes anterior
2025
Marzo: CBA 5,9% | CBT 4,0%
Abril: CBA 1,3% | CBT 0,9%
Mayo: CBA -0,4% | CBT 0,1%
Junio: CBA 1,1% | CBT 1,6%
Julio: CBA 1,9% | CBT 1,9%
Agosto: CBA 1,0% | CBT 1,0%
Septiembre: CBA 1,4% | CBT 1,4%
Octubre: CBA 3,1% | CBT 3,1%
Noviembre: CBA 4,1% | CBT 3,6%
Diciembre: CBA 4,1% | CBT 4,1%
2026
Enero: CBA 5,8% | CBT 3,9%
Febrero: CBA 3,2% | CBT 2,7%
Marzo: CBA 2,2% | CBT 2,6%
Qué mide la canasta básica
La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.
Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.