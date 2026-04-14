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14 de abril de 2026 - 16:31
INDEC.

¿Cuánto necesitó en marzo una familia argentina para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de febrero para una persona y familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta Básica / familia.

Canasta Básica / familia.

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Canasta Básica / familia.
INDEC.

¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?
Datos de la canasta básica.
Jujuy.

En febrero una familia jujeña necesitó $1.330.408 pesos para no ser pobre

Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $658.011, valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, que incluye únicamente alimentos esenciales, aumentó 2,2% en marzo y registró una suba interanual de 32,8%.

En lo que va del 2026, la CBT incrementó 9,6% y la CBA, 11,6%.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $464.228 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.142.000 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.508.740.
pobreza
Pobreza e indigencia en Argentina.

Pobreza e indigencia en Argentina.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

  • Una persona requirió de $212.949 para no ser indigente.
  • De $523.853 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $658.011.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $692.083.

Variaciones mensuales respecto del mes anterior

2025

  • Marzo: CBA 5,9% | CBT 4,0%
  • Abril: CBA 1,3% | CBT 0,9%
  • Mayo: CBA -0,4% | CBT 0,1%
  • Junio: CBA 1,1% | CBT 1,6%
  • Julio: CBA 1,9% | CBT 1,9%
  • Agosto: CBA 1,0% | CBT 1,0%
  • Septiembre: CBA 1,4% | CBT 1,4%
  • Octubre: CBA 3,1% | CBT 3,1%
  • Noviembre: CBA 4,1% | CBT 3,6%
  • Diciembre: CBA 4,1% | CBT 4,1%

2026

  • Enero: CBA 5,8% | CBT 3,9%
  • Febrero: CBA 3,2% | CBT 2,7%
  • Marzo: CBA 2,2% | CBT 2,6%

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

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