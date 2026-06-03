Caso de la mujer que murió en el Hospital de Alto Comedero: "Estamos investigando un homicidio culposo"

La investigación por la muerte de Yamila Chávez , ocurrida tras haber sido atendida en un hospital de Alto Comedero, avanza con la recolección de pruebas clave y podría derivar en la promoción de una acción penal en los próximos días. Así lo aseguró Mauricio Ficoseco, abogado de la familia de la joven, quien sostuvo que actualmente la causa se investiga bajo la figura de "homicidio imprudente u homicidio culposo" .

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Según explicó el letrado, el resultado de la autopsia, prevista para este viernes, será determinante para establecer las causas exactas del fallecimiento y definir las responsabilidades correspondientes.

Embed - Caso de la mujer muerta en Alto Comedero: "Estamos investigando un homicidio culposo"

Ficoseco destacó la rapidez con la que actuó la Fiscalía tras conocerse el caso. En ese sentido, señaló que se secuestró la historia clínica completa, registros informáticos y documentación en papel del hospital, además de resguardarse las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El abogado remarcó que la celeridad en las actuaciones permitió evitar cualquier posibilidad de alteración de documentación relevante para la causa.

"Se evitó cualquier tipo de adulteración, tachado o sobrescritura en los registros. Hoy tenemos intacta toda la documentación que forma parte de la investigación", afirmó.

La autopsia, una prueba clave para la causa

La autopsia se realizará este viernes y los resultados preliminares podrían estar disponibles a comienzos de la próxima semana.

De acuerdo con Ficoseco, el informe permitirá establecer la data y hora de la muerte, además de las causas concretas que provocaron el fallecimiento de la joven.

El representante legal de la familia considera que esos resultados serán suficientes para que el fiscal avance con la promoción de la acción penal contra quienes resulten responsables.

"Estamos investigando un homicidio culposo"

Aunque públicamente el caso fue relacionado con una posible mala praxis médica, el abogado aclaró que, desde el punto de vista penal, la investigación se encuentra enfocada en un presunto homicidio imprudente o culposo, contemplado en el artículo 84 del Código Penal.

"Con la sola lectura de la historia clínica surge el delito", aseguró Ficoseco, quien además sostuvo que existen elementos que permiten advertir presuntas omisiones en la atención brindada a la paciente.

Según indicó, la investigación busca determinar quiénes tuvieron participación directa y si existieron otros actores que pudieron haber contribuido al desenlace fatal.

El tiempo de espera, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el tiempo transcurrido entre el ingreso de Yamila al hospital y la intervención quirúrgica.

De acuerdo con los datos aportados por la familia y expuestos por su abogado, la joven ingresó al nosocomio alrededor de las 10:40 de la mañana, pero recién fue llevada al quirófano cerca de las 19:20.

Para la querella, ese lapso de varias horas constituye uno de los aspectos más relevantes de la causa.

"El solo paso del tiempo sin que haya sido atendida como correspondía es lo que termina configurando el delito", expresó Ficoseco.

Cuestionan decisiones médicas adoptadas durante la atención

Otro elemento que genera preocupación en la familia tiene que ver con las decisiones adoptadas durante la permanencia de la paciente en el hospital.

Según manifestó el abogado, en lugar de evaluar un traslado o acelerar una intervención médica, se habría considerado derivarla al área de Psicología por un supuesto cuadro neurótico.

"Actuaron en contra de lo que la lógica pudiera indicar", sostuvo el letrado, aunque evitó brindar mayores detalles para no interferir en la investigación en curso.

La familia asegura tener identificados a los responsables

Si bien aún no existen imputaciones formales ni personas señaladas públicamente, Ficoseco aseguró que la familia ya tiene identificados a quienes considera responsables de lo ocurrido.

Sin embargo, aclaró que por respeto al proceso judicial y para no entorpecer la investigación, evitarán difundir nombres hasta que la Fiscalía promueva formalmente la acción penal.

"Tenemos claros indicios de quién sería la principal responsable, pero vamos a ser cuidadosos hasta que avance la causa", indicó.

Esperan definiciones para la próxima semana

Con la autopsia prevista para este viernes y los resultados esperados para el lunes, la próxima semana podría resultar decisiva para el futuro de la investigación.

La familia aguarda que, con las pruebas reunidas hasta el momento y las conclusiones forenses, la Fiscalía avance en la determinación de responsabilidades y en la eventual imputación de los involucrados.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa preliminar, aunque desde la querella sostienen que existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia penal formal.