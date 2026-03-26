Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.

La Liga Profesional anunció este jueves que el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura se disputará el domingo 19 de abril a las 17, con River y Boca enfrentándose en el estadio Monumental en un cruce que genera gran expectativa.

Mediante un comunicado publicado en su sitio oficial, la organización difundió el calendario de las jornadas 13, 14, 15 y 16, donde el choque entre el Millonario y el Xeneize acaparó la mayor atención.

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura. Entre los encuentros destacados también aparece el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril en el marco de la fecha 13 del certamen.

Por otro lado, la fecha 14 aparece como una de las más atractivas del calendario, con cruces de alto voltaje como Boca vs. Independiente, Racing frente a River y Lanús ante Banfield.

Además, vale remarcar que, aunque originalmente el Torneo Apertura estaba planificado de otra manera, la jornada final no será la 16 sino la fecha 9, que fue reprogramada tras el paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, citados por la Justicia para declarar. River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario. El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura Miércoles 1° de abril 20.00 Lanús – Platense Jueves 2 de abril 15.00 Barracas Central – Sarmiento 17.30 Tigre – Independiente Rivadavia 20.30 Talleres de Córdoba – Boca La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura. Viernes 3 de abril 15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez 17.15 Unión – Deportivo Riestra 19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata Sábado 4 de abril 13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto 17.30 Independiente – Racing 21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán Domingo 5 de abril 15.30 Gimnasia – Huracán 18.00 River – Belgrano 20.30 Central Córdoba – Newell’s Cuándo es el próximo partido de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura. Lunes 6 de abril 19.00 Argentinos Juniors – Banfield 21.15 Instituto – Defensa y Justicia El cronograma completo de la fecha 14 del Torneo Apertura Viernes 10 de abril 21.00 Belgrano - Aldosivi Sábado 11 de abril 15.00 Deportivo Riestra – Instituto 17.15 Estudiantes de La Plata – Unión 17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors 19.30 Boca – Independiente 21.45 Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central Boca – Independiente. Domingo 12 de abril 15.00 Newell’s – San Lorenzo 15.00 Platense – Gimnasia de Mendoza 17.30 Atlético Tucumán – Tigre 17.30 Huracán – Rosario Central 20.00 Racing – River Lunes 13 de abril 16.30 Sarmiento – Gimnasia de La Plata 16.30 Defensa y Justicia – Talleres de Córdoba 19.00 Lanús – Banfield 21.30 Vélez – Central Córdoba Lanús – Banfield. El cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Apertura Viernes 17 de abril 20.30 Unión – Newell’s Sábado 18 de abril 15.00 Gimnasia de La Plata – Estudiantes de Río Cuarto 17.15 Instituto – Estudiantes de La Plata 19.30 Independiente – Defensa y Justicia 21.45 Argentinos Juniors – Atlético Tucumán Domingo 19 de abril 13.30 Aldosivi – Racing 17.00 River – Boca 20.30 Rosario Central – Sarmiento 20.30 Talleres de Córdoba– Deportivo Riestra Lunes 20 de abril 15.00 Barracas Central – Belgrano 17.15 Central Córdoba – Platense 17.15 Banfield – Independiente Rivadavia 19.30 San Lorenzo – Vélez 21.45 Gimnasia de Mendoza – Lanús 21.45 Tigre – Huracán A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16. El cronograma completo de la fecha 16 del Torneo Apertura Jueves 23 de abril 20.00 Defensa y Justicia – Boca Viernes 24 de abril 17.00 Deportivo Riestra – Independiente 19.15 Estudiantes de Río Cuarto – Rosario Central 19.15 Lanús – Central Córdoba 21.30 Racing – Barracas Central Sábado 25 de abril 14.00 Platense – San Lorenzo 17.00 Estudiantes de La Plata – Talleres de Córdoba 19.15 Sarmiento – Tigre 21.30 River – Aldosivi Tigre vs. Sarmiento. Domingo 26 de abril 15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza 17.30 Newell’s – Instituto 17.30 Belgrano – Gimnasia de La Plata 20.00 Atlético Tucumán – Banfield Lunes 27 de abril 18.45 Vélez – Unión 21.00 Huracán – Argentinos Juniors

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