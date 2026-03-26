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26 de marzo de 2026 - 16:57
Deportes.

Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

La Liga Profesional oficializó día y horario del duelo por la fecha 15, que marcará el estreno de Eduardo Coudet como DT del Millonario en un duelo ante Boca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.

La Liga Profesional anunció este jueves que el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura se disputará el domingo 19 de abril a las 17, con River y Boca enfrentándose en el estadio Monumental en un cruce que genera gran expectativa.

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Mediante un comunicado publicado en su sitio oficial, la organización difundió el calendario de las jornadas 13, 14, 15 y 16, donde el choque entre el Millonario y el Xeneize acaparó la mayor atención.

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Entre los encuentros destacados también aparece el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril en el marco de la fecha 13 del certamen.

Por otro lado, la fecha 14 aparece como una de las más atractivas del calendario, con cruces de alto voltaje como Boca vs. Independiente, Racing frente a River y Lanús ante Banfield.

Además, vale remarcar que, aunque originalmente el Torneo Apertura estaba planificado de otra manera, la jornada final no será la 16 sino la fecha 9, que fue reprogramada tras el paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, citados por la Justicia para declarar.

River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario.

El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Independiente Rivadavia

20.30 Talleres de Córdoba – Boca

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Cuándo es el próximo partido de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura.

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos Juniors – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

El cronograma completo de la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano - Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes de La Plata – Unión

17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central

Boca – Independiente.

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia de Mendoza

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia de La Plata

16.30 Defensa y Justicia – Talleres de Córdoba

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

Lanús – Banfield.

El cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia de La Plata – Estudiantes de Río Cuarto

17.15 Instituto – Estudiantes de La Plata

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos Juniors – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres de Córdoba– Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Independiente Rivadavia

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia de Mendoza – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16.

El cronograma completo de la fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes de Río Cuarto – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes de La Plata – Talleres de Córdoba

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Tigre vs. Sarmiento.

Domingo 26 de abril

15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia de La Plata

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos Juniors

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