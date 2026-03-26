Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.
La Liga Profesional anunció este jueves que el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura se disputará el domingo 19 de abril a las 17, con River y Boca enfrentándose en el estadio Monumental en un cruce que genera gran expectativa.
Mediante un comunicado publicado en su sitio oficial, la organización difundió el calendario de las jornadas 13, 14, 15 y 16, donde el choque entre el Millonario y el Xeneize acaparó la mayor atención.
Entre los encuentros destacados también aparece el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril en el marco de la fecha 13 del certamen.
Por otro lado, la fecha 14 aparece como una de las más atractivas del calendario, con cruces de alto voltaje como Boca vs. Independiente, Racing frente a River y Lanús ante Banfield.
Además, vale remarcar que, aunque originalmente el Torneo Apertura estaba planificado de otra manera, la jornada final no será la 16 sino la fecha 9, que fue reprogramada tras el paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, citados por la Justicia para declarar.
El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Independiente Rivadavia
20.30 Talleres de Córdoba – Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos Juniors – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia
El cronograma completo de la fecha 14 del Torneo Apertura
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano - Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto
17.15 Estudiantes de La Plata – Unión
17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors
19.30 Boca – Independiente
21.45 Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo
15.00 Platense – Gimnasia de Mendoza
17.30 Atlético Tucumán – Tigre
17.30 Huracán – Rosario Central
20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia de La Plata
16.30 Defensa y Justicia – Talleres de Córdoba
19.00 Lanús – Banfield
21.30 Vélez – Central Córdoba
El cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Apertura
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia de La Plata – Estudiantes de Río Cuarto
17.15 Instituto – Estudiantes de La Plata
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
21.45 Argentinos Juniors – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing
17.00 River – Boca
20.30 Rosario Central – Sarmiento
20.30 Talleres de Córdoba– Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano
17.15 Central Córdoba – Platense
17.15 Banfield – Independiente Rivadavia
19.30 San Lorenzo – Vélez
21.45 Gimnasia de Mendoza – Lanús
21.45 Tigre – Huracán
El cronograma completo de la fecha 16 del Torneo Apertura
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente
19.15 Estudiantes de Río Cuarto – Rosario Central
19.15 Lanús – Central Córdoba
21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo
17.00 Estudiantes de La Plata – Talleres de Córdoba
19.15 Sarmiento – Tigre
21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza