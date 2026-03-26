jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 12:43
Deportes.

Arranca el Torneo Apertura de la Liga Jujeña: día, horario y cruces de la Fecha 1

Tras una semana de postergación, la Liga Jujeña confirmó el inicio del Apertura “Gringo” Flores, con cronograma y acción en ambas ramas desde este viernes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmó oficialmente el inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división.

Se confirmó oficialmente el inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se confirmó oficialmente el inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división, tanto en la rama femenina como masculina. La competencia comenzará este viernes 27 de marzo.

Lee además
Liga Jujeña de Fútbol - Foto de archivo
Deportes.

Reprograman el inicio del torneo de la Liga Jujeña: cuándo arranca y zonas confirmadas
Selene Miy - Patinadora jujeña
Deportes.

Una jujeña participará en la Copa Apertura 2026 de Patinaje Artístico en Buenos Aires

De esta forma, se pondrá en marcha una nueva temporada del fútbol local, con participación de todos los clubes afiliados y actividad en múltiples escenarios.

Tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se confirmó oficialmente el inicio del Torneo.

El certamen, que reúne a las principales instituciones de la provincia, es uno de los torneos más representativos del fútbol jujeño.

Se disputa anualmente bajo el formato de Apertura y Clausura, con equipos divididos en zonas y una fase regular que desemboca en instancias definitorias. Además, desde hace algunas temporadas, el torneo incluye de manera paralela la competencia femenina, consolidando el crecimiento de la disciplina.

Un inicio que se hizo esperar

Cabe recordar que el torneo debía comenzar originalmente a mediados de marzo. Sin embargo, el pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana. La decisión fue tomada en una reunión de Consejo Directivo luego de que los delegados de los clubes solicitaran la prórroga, lo que llevó a reprogramar el arranque para el 27 de marzo.

Se pondrá en marcha una nueva temporada del fútbol local, con participación de todos los clubes afiliados y actividad en múltiples escenarios.

De esta manera, se mantuvo el esquema de competencia previsto, incluyendo la distribución de los equipos en dos zonas, tal como ocurrió en la temporada anterior.

Zona A: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.

Zona B: Gimnasia de Jujuy, Malvinas, General Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.

Cabe recordar que el torneo debía comenzar originalmente a mediados de marzo.

En la primera fecha quedará libre Atlético Palpalá.

Así se juega la Fecha 1 del Apertura "Gringo"

El programa de partidos para la jornada inaugural ya está definido y se desarrollará entre viernes, sábado y domingo, con actividad en distintas canchas.

- Viernes 27 de marzo

  • La Tablada: Universitarios vs Cuyaya

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Liberó Bravo: Alberdi vs Gorriti

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Papel Noa: Gimnasia vs Malvinas

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • La Tablada: Belgrano vs Luján

    Femenino 19:00 | Masculino 21:00

El pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana.

- Sábado 28 de marzo

  • La Tablada: Palermo vs Comercio

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

- Domingo 29 de marzo

  • Emilio Fabrizzi: Zapla vs Nieva

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • La Tablada: La Viña vs El Cruce

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Liberó Bravo: San Francisco vs Los Perales

    Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Plinio Zabala: Talleres vs Lavalle

    Femenino 16:00 | Masculino 18:00

El certamen, que reúne a las principales instituciones de la provincia, es uno de los torneos más representativos del fútbol jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reprograman el inicio del torneo de la Liga Jujeña: cuándo arranca y zonas confirmadas

Una jujeña participará en la Copa Apertura 2026 de Patinaje Artístico en Buenos Aires

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó cuánto saldrán las entradas para los partidos

Lionel Scaloni confirmó a Messi y dejó definiciones clave antes de los amistosos

De El Piquete a Newell's: Dulce Martínez, la jujeña que llegó a primera

Lo que se lee ahora
Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel