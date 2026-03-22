Una jujeña participará en la Copa Apertura 2026 de Patinaje Artístico en Buenos Aires

El calendario nacional de patín artístico 2026 ya está en marcha con el inicio de las competencias organizadas por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP). En ese marco, la patinadora Selene Miy representará a Jujuy a nivel nacional en la categoría WS Internacional In Line.

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La competencia se desarrolla en el Microestadio de la CAP, ubicado en el Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Copa Apertura A y WS, que se lleva adelante del 16 al 23 de marzo.

La jujeña Selene Miy tendrá su presentación este domingo 22, cuando dispute el Programa Corto, mientras que el lunes 23 completará su participación con el Programa Largo.

Este torneo reúne a patinadores de distintas provincias del país, quienes compiten en las categorías de mayor nivel técnico dentro del circuito nacional.

Selene Miy ganó el Cóndor de Oro 2024

La ganadora del premio máximo de los Premios Cóndor fue Selene Miy, deportista oriunda de San Pedro que se destacó en el 2024 en patín artístico saliendo campeona nacional.

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"Estoy muy emocionada porque no me esperaba ganar este premio. Fue un año muy difícil y con mucho trabajo, hubo mucho esfuerzo y ser campeona nacional también fue una sorpresa. De chiquita que hago esto y me hace feliz", comentó entre lágrimas en ese momento la ganadora a TodoJujuy.com.

La talentosa patinadora del club Tiro y Gimnasia de San Pedro, se conoró campeona nacional en la Categoría A Élite Cadetes de patinaje artístico en el año 2024. Este destacado logro se dio en el Campeonato Absoluto celebrado en la provincia de San Juan.