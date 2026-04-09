Tres árbitros argentinos dirigirán el Mundial 2026: quiénes son

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello fueron confirmados por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026. La notificación ya llegó a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje, y marcará un hecho inédito: será la primera vez que la Argentina tenga tres árbitros en una Copa del Mundo.

La lista también incluye a los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo formará parte del VAR.

Si bien la información todavía no fue oficializada, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado para anunciarla formalmente.

En el caso de Yael Falcón Pérez y Darío Herrera, será su primera experiencia en una Copa del Mundo. Facundo Tello, en cambio, ya tuvo participación en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres partidos: Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur, ambos por la fase de grupos, y Marruecos-Portugal, por los cuartos de final.

A lo largo de las distintas ediciones mundialistas, los países solían contar con uno o dos representantes en el arbitraje. Sin embargo, en esta edición no solo la Argentina marcará un récord: Brasil también tendrá tres jueces designados por la FIFA para la Copa del Mundo.

Yael Falcón Pérez

La lesión de Facundo Tello encendió las alarmas

El árbitro bahiense, de 43 años, debió dejar el campo de juego durante el tiempo suplementario del Repechaje entre Congo y Jamaica, a raíz de una molestia en una de sus rodillas. La imagen de sus lágrimas generó preocupación, aunque luego los estudios descartaron una lesión de gravedad.

En aquel partido, Tello fue reemplazado por Darío Herrera, que se desempeñaba como cuarto árbitro. Ahora, el objetivo del juez argentino está puesto en la recuperación y en completar la rehabilitación para llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol.