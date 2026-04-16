El Banco Mundial evalúa una garantía por USD 2.000 millones para la deuda argentina

El Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a la Argentina a refinanciar una parte relevante de su deuda. La definición se conoció luego de la reunión que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del organismo, Ajay Banga , en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la herramienta en estudio busca “ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina , reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”. También aclaró que la operación todavía está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Qué anunció el Banco Mundial

La confirmación oficial llegó en medio de la agenda que el equipo económico desarrolla en Washington para intentar reforzar el frente financiero antes de los próximos compromisos externos. Según el Banco Mundial, durante las reuniones de primavera el organismo reafirmó su apoyo a los esfuerzos de reforma de la Argentina para fortalecer las condiciones de crecimiento, inversión y creación de empleo, con foco también en mejorar el acceso al financiamiento y reforzar la confianza de mercados e inversores.

La reunión entre Caputo y Banga se dio mientras la delegación argentina mantiene contactos con distintos organismos multilaterales. El objetivo oficial es avanzar en instrumentos que permitan conseguir financiamiento sin recurrir en forma directa a las reservas del Banco Central para afrontar los pagos más exigentes de los próximos meses.

Cómo funcionaría la garantía

El esquema en análisis no implicaría un desembolso directo del Banco Mundial a favor de la Argentina. La idea es que el organismo actúe como garante para facilitar un préstamo de bancos privados internacionales. Bajo esa estructura, el riesgo que miran los acreedores no es solamente el soberano argentino, sino también el respaldo de entidades multilaterales con alta calificación crediticia, lo que permitiría bajar el costo del financiamiento.

En el mercado de cambios también se observó una corrección a la baja de los dólares financieros. El Banco Mundial evalúa una garantía por USD 2.000 millones para la deuda argentina

De acuerdo con reportes sobre la negociación, el Gobierno busca una tasa mucho más conveniente que la que obtendría en una colocación tradicional de deuda en los mercados internacionales. En ese marco, Reuters recordó además que Caputo ya había dicho en febrero que la Argentina no tenía planes de volver por ahora al mercado internacional de capitales, aun cuando los spreads habían mostrado una baja.

El contexto de la negociación

La posible garantía aparece en un momento clave para la estrategia financiera oficial. Reuters informó que la operación sería respaldada principalmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, dos brazos del Grupo Banco Mundial. El respaldo se integraría al esquema más amplio de financiamiento externo que la Argentina viene negociando junto con su programa con el FMI.

En paralelo, esta semana el FMI alcanzó un acuerdo técnico con la Argentina por la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones, lo que abre la puerta a un nuevo desembolso de USD 1.000 millones una vez que lo apruebe su Directorio. Ese movimiento refuerza la importancia de las gestiones que el equipo económico realiza en Washington para asegurar fondos y alivio financiero en el corto plazo.