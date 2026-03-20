Las deudas por préstamos en bancos a familias de Argentina se cuadruplicó en un año

La morosidad de los préstamos otorgados a familias dio un salto fuerte en el último año y alcanzó un nivel inédito. Según datos difundidos a partir del Informe sobre Bancos del Banco Central , la irregularidad en los préstamos a hogares pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en enero de 2026 , casi cuatro veces más que un año antes.

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El deterioro también se observó en el financiamiento total al sector privado. La mora general llegó a 6,4% en enero , con una suba de 0,8 puntos porcentuales frente a diciembre y de 4,77 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado. El mayor salto volvió a verse en el segmento de familias, que avanzó 1,3 puntos en un mes .

Dentro de los créditos a hogares, los datos más delicados aparecen en los préstamos personales y en las tarjetas de crédito . La irregularidad en préstamos personales trepó a 13,2% en enero , con una suba mensual de 2,2 puntos porcentuales , mientras que en tarjetas llegó a 11% , con un incremento de 1,7 puntos respecto de diciembre.

En tanto, los créditos con garantía prendaria alcanzaron una mora de 6,3% , con un alza mensual de 0,5 puntos , y los préstamos con garantía hipotecaria subieron a 1,3% , con un avance de 0,1 puntos porcentuales .

Qué explican sobre el aumento de la mora

Según la consultora LCG, uno de los factores que ayudan a explicar este deterioro es que las tasas de interés activas siguen elevadas en un contexto de ingresos ajustados. La firma señaló que la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales fue de 69% en febrero, mientras los salarios se mantienen estancados o en retroceso.

Banco Central Banco Central de la República Argentina / informe sobre morosidad en familias de Argentina.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que el problema debería moderarse si continúa la baja de la inflación y de las tasas, y si los bancos ofrecen plazos más largos para que las familias puedan reacomodar sus deudas. Esa fue la explicación oficial frente al aumento del endeudamiento y el atraso en los pagos.

También hubo un deterioro en empresas

El informe también mostró un empeoramiento en el financiamiento a empresas, aunque de menor magnitud. La mora empresarial se ubicó en 2,8% en enero, con una suba de 0,3 puntos frente al mes previo y de 2 puntos en relación con enero de 2025, cuando era de 0,77%.

Aun así, el Banco Central indicó que el sistema financiero conserva una cobertura elevada frente al riesgo de crédito. Según el reporte, las previsiones totales representaron 89,2% de la cartera irregular y el indicador de cartera irregular neta de previsiones en relación con la responsabilidad patrimonial computable se ubicó en 1,5% al inicio del año.

El peso del pago mínimo y la presión sobre el consumo

El aumento de la morosidad tiene además un impacto directo en el consumo, sobre todo por el mayor uso del pago mínimo de la tarjeta de crédito. Distintos relevamientos citados en el informe periodístico advierten que las entidades financieras cobran en promedio cerca de 4% mensual para refinanciar saldos no cancelados, una dinámica que mantiene operativa la tarjeta pero agrava la acumulación de intereses.

En paralelo, también crece la preocupación por el endeudamiento fuera de la banca tradicional. Estimaciones privadas ubican la mora en billeteras virtuales y financieras no bancarias en niveles cercanos al 25%, reflejando una presión financiera más amplia sobre los hogares.