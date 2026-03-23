Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 24 de marzo y qué trámites son afectados

Los Bancos no brindarán atención presencial el martes 24, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La medida rige en todo el país e impacta en sucursales de Jujuy.
Durante ambas jornadas, las entidades no abrirán sus puertas. Los usuarios no podrán realizar gestiones en mostrador ni acceder a atención personalizada. La actividad volverá a la normalidad el siguiente día hábil.
La disposición responde al calendario oficial de feriados y días no laborables que establece el Gobierno nacional para 2026.
Qué trámites no se podrán realizar de forma presencial
Las sucursales permanecerán cerradas, por lo que varias operaciones habituales quedarán suspendidas de forma temporal.
Entre los trámites afectados se encuentran:
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apertura de cuentas bancarias
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solicitud o gestión de créditos
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asesoramiento financiero en sucursal
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firma de documentación
Los turnos asignados para esas fechas deberán reprogramarse. Las entidades informan estos cambios a través de sus canales oficiales.
Cómo funcionarán el home banking y las apps
Las plataformas digitales seguirán activas durante ambas jornadas. Los clientes podrán operar desde sus cuentas sin necesidad de asistir a una sucursal.
Entre las operaciones disponibles se incluyen:
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transferencias inmediatas
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pago de servicios e impuestos
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consulta de saldos y movimientos
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recarga de celulares o transporte
Sin embargo, algunas operaciones pueden registrar demoras. Esto ocurre con:
Estas limitaciones responden al esquema operativo típico de feriados.
Cajeros automáticos: qué se recomienda en Jujuy
Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad durante el martes 24. Los usuarios podrán retirar dinero, consultar saldo y realizar operaciones básicas.
En localidades de Jujuy, la reposición de efectivo puede presentar demoras por la reducción de actividad. Por ese motivo, se aconseja prever extracciones con anticipación.
También se mantiene activo el uso de medios electrónicos de pago, como tarjetas de débito y billeteras virtuales.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
El año 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Este esquema organiza la actividad económica y administrativa en todo el territorio nacional.
Feriados inamovibles
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1 de enero: Año Nuevo
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16 y 17 de febrero: Carnaval
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24 de marzo: Día de la Memoria
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2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
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3 de abril: Viernes Santo
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1 de mayo: Día del Trabajador
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25 de mayo: Revolución de Mayo
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20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
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9 de julio: Día de la Independencia
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8 de diciembre: Inmaculada Concepción
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25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
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17 de junio: Martín Miguel de Güemes
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17 de agosto: José de San Martín
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12 de octubre: Diversidad Cultural
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24 de noviembre: Soberanía Nacional
Días no laborables
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23 de marzo
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10 de julio
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7 de diciembre
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