El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Tucumán Central, próximo rival de Talleres de Perico, quedó envuelto en una fuerte controversia luego de la circulación de una imagen en la que integrantes de su plantel celebran la clasificación a la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur con armas y bebidas alcohólicas. La fotografía se difundió en redes sociales y generó una rápida reacción de rechazo por parte de hinchas, usuarios y referentes del fútbol del interior.

La escena se viralizó en pocas horas y abrió un debate sobre los límites de los festejos deportivos, el rol social de los clubes y los mensajes que se transmiten desde el ámbito futbolístico. La imagen mostró a varios jugadores en un contexto distendido, pero con elementos que despertaron preocupación y críticas.

El episodio tomó mayor relevancia por el momento deportivo que atraviesa la institución, en plena definición del certamen regional y a días de enfrentar a Talleres de Perico, equipo jujeño que sigue con atención el desarrollo de la competencia.

Las críticas se centraron en la supuesta naturalización del uso de armas en un ámbito ajeno a cualquier situación de violencia. Para gran parte de la opinión pública, el mensaje resultó incompatible con los valores que históricamente promueve el fútbol como espacio de encuentro, inclusión y contención social.

Usuarios de distintas provincias expresaron su malestar y señalaron la responsabilidad que tienen los jugadores y las instituciones deportivas como referentes, especialmente para jóvenes y niños que siguen de cerca el Torneo Regional Amateur.

El debate también alcanzó a dirigentes, exjugadores y comunicadores deportivos, quienes remarcaron la necesidad de cuidar la imagen del fútbol del interior y evitar conductas que puedan interpretarse como apología de la violencia o el consumo irresponsable.

El comunicado oficial de Tucumán Central

Ante la repercusión del caso, Tucumán Central difundió un comunicado oficial con el objetivo de aclarar lo sucedido y llevar tranquilidad. En el texto, la institución pidió disculpas por la imagen y afirmó que las armas que aparecen en la fotografía eran de juguete.

Desde el club indicaron que el festejo fue malinterpretado y aseguraron que no existió intención de promover conductas violentas ni de generar un mensaje negativo hacia la comunidad futbolera. También remarcaron que se trató de un momento privado que tomó estado público tras la difusión de la imagen.

El comunicado buscó bajar el tono de la polémica y evitar mayores consecuencias institucionales en un momento clave de la competencia, con la final regional en el horizonte.

Cuándo se juegan los partidos por la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur

El primer partido se jugará el domingo 18 de enero en Tucumán, mientras que la vuelta será el 25 de enero en Perico, donde el Expreso buscará cerrar la llave ante su gente.

El equipo periqueño llega a esta instancia tras superar con autoridad a Atlético San Pedro, al que eliminó con un global de 4-0 en semifinales. Por su parte, Tucumán Central viene de dejar en el camino a Boroquímica, en un intenso cruce disputado en Campo Quijano.

Con el calendario confirmado y un rival exigente por delante, Talleres ya piensa en la gran final regional, donde buscará dar un paso más en su sueño de ascenso.