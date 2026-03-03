martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de marzo de 2026 - 08:49
Liga Profesional

Unión vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Unión vs Talleres, que se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 6 de marzo a las 22:00 (hora Argentina).

Unión vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura se jugará el próximo viernes 6 de marzo a las 22:00 (hora Argentina).

Lee además
velez vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del apertura

Vélez vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
rosario central vs tigre: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del apertura

Rosario Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Así llegan Unión y Talleres

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión derrotó por 2 a 1 a Instituto en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Talleres resultó vencedor por 2 a 3.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vélez vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Rosario Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Platense vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Barracas Central vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Por la fecha 9, Gimnasia (Mendoza) recibirá a Defensa y Justicia

Las más leídas

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy. video
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Siguen las inscripciones abiertas. video
Oficios.

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

Estado empresario en Jujuy: cuando el árbitro también compite
Regulación.

Estado empresario en Jujuy: cuando el árbitro también compite

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel