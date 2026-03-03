Unión vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura se jugará el próximo viernes 6 de marzo a las 22:00 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Unión derrotó por 2 a 1 a Instituto en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.
Talleres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Talleres resultó vencedor por 2 a 3.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
