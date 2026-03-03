martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 08:44
Liga Profesional

Por la fecha 9, Gimnasia (Mendoza) recibirá a Defensa y Justicia

Toda la previa del duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia. El partido se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el jueves 5 de marzo a las 18:30 (hora Argentina).

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 18:30 (hora Argentina), el jueves 5 de marzo.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

En su visita anterior, Gimnasia (Mendoza) empató por 1 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego frente a Lanús. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

