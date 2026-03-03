martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 08:47
Liga Profesional

Platense vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Platense y Estudiantes se miden en el estadio Ciudad de Vicente López el viernes 6 de marzo a las 17:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 del Apertura, Estudiantes y Platense se enfrentan el viernes 6 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Estudiantes

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense terminó con un empate en 0 frente a Dep. Riestra en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 1 gol y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Vélez. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 1.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
