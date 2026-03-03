Platense vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 del Apertura, Estudiantes y Platense se enfrentan el viernes 6 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Estudiantes Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense terminó con un empate en 0 frente a Dep. Riestra en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 1 gol y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Vélez. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 1.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

