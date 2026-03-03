Barracas Central vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo viernes 6 de marzo, Banfield visita a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura.

Así llegan Barracas Central y Banfield El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield llega triunfante luego de ver caer a Aldosivi con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Banfield atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central se impuso por 1 a 3.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Banfield, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

