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21 de marzo de 2026 - 22:03
Liga Profesional

Talleres logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Independiente

Todo lo que dejó el duelo entre Independiente y Talleres: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
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Talleres logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Independiente
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El Matador hizo lo suyo en la Caldera del Diablo y consiguió ganar 2-1 a el Rojo en la fecha 12 del Apertura. Independiente empezó mejor el partido y, al minuto 13 del segundo tiempo, se colocó por delante en el tanteador luego de una jugada de Gabriel Ávalos. La euforia se vio interrumpida cuando Augusto Schott definió el 1 a 1 con un gol de cabeza, pasados 24' de juego, durante la misma etapa. La remontanda de Talleres se concretó en el minuto 36 de la misma mitad a través de un disparo ejecutado por Valentín Dávila. Después no hubo tiempo para más.

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Una gran jugada de el Rojo, a los 13 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Gabriel Ávalos. Con una jugada desde la derecha, el delantero clavó el balón al arco del arquero rival con un golazo al palo izquierdo.

A pesar de Independiente llevar la ventaja en remates (17 por 7), no le alcanzó y cayó derrotado ante Talleres. Del total de disparos, 7 tuvieron destino de arco y 9 terminaron fuera.

Valentín Dávila se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Talleres mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Augusto Schott se destacó por su sólida defensa. El defensa de Talleres tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El volante Matías Abaldo del Independiente humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 6 minutos de la primera etapa.

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, propuso una formación 4-5-1 con Rodrigo Rey en el arco; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela en la línea defensiva; Iván Marcone, Santiago Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra y Matías Abaldo en el medio; y Gabriel Ávalos en el ataque.

Por su parte, el equipo de Carlos Tévez salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Ulises Ortegoza, Juan Sforza, Giovanni Baroni, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en la mitad de cancha; y Ronaldo Martínez en la delantera.

El árbitro Hernán Mastrángelo fue el encargado de supervisar el juego en la Caldera del Diablo.

En la siguiente fecha el Rojo se enfrentará de local ante Racing Club, mientras que el Matador jugará de local frente a Boca Juniors. El Rojo se prepará para vivir el clásico de Avellaneda, un duelo lleno de pasión con su histórico adversario.

Cambios en Independiente
  • 65' 2T - Salió Lautaro Millán por Rodrigo Fernández Cedrés
  • 75' 2T - Salieron Santiago Montiel por Facundo Valdez y Iván Marcone por Luciano Cabral
Amonestado en Independiente:
  • 8' 1T Lautaro Millán (Conducta antideportiva)

Expulsado en Independiente:
  • 46' 2T Matías Abaldo (Roja directa)

Cambios en Talleres
  • 69' 2T - Salió Juan Sforza por Matías Galarza
  • 77' 2T - Salieron Augusto Schott por Diego Valoyes, Giovanni Baroni por Timoteo Chamorro y Rick Lima Morais por Mateo Cáceres
  • 80' 2T - Salió Ronaldo Martínez por Valentín Dávila
Amonestados en Talleres:
  • 28' 1T Ulises Ortegoza (Conducta antideportiva) y 25' 2T Rick Lima Morais (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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