Un reconocido torero español sufrió una grave cornada en Sevilla

Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave.

Un torero en España sufrió heridas de consideración este lunes en Sevilla , durante una corrida correspondiente a la Feria de Abril , luego de ser embestido por un toro que le provocó una cornada de gravedad , lo que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia .

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El matador afectado es José Antonio Morante de la Puebla , quien continúa internado tras haber sido operado durante aproximadamente dos horas . El episodio tuvo lugar en la plaza de toros de la Maestranza , donde el animal lo derribó al suelo y volvió a atacarlo, generándole las lesiones más severas .

El torero José Antonio Morante de la Puebla debió ser intervenido y permanece en grave estado luego de ser corneado por un toro en el glúteo izquierdo en el marco de la corrida que se celebró este lunes en Sevilla, sur de España, en el décimo festejo de la Feria de Abril. El… pic.twitter.com/QpEDYP8bqV

El toro, identificado como Clandestino , sorprendió al matador con una embestida brusca que lo hizo caer al suelo, donde continuó atacándolo con varios impactos . De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario El País , el torero intentó protegerse mientras manifestaba un fuerte dolor en la zona del glúteo izquierdo , lugar donde posteriormente se confirmó la lesión .

Luego del incidente, fue asistido en la enfermería de la plaza, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia que se extendió durante aproximadamente dos horas debido a la seriedad de las heridas. El informe médico calificó la cornada como “muy grave”.

Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave.

El médico Octavio Mulet, a cargo de la cirugía, detalló que el paciente llegó al centro asistencial con dolor, aunque se encontraba clínicamente estable, y remarcó que “este tipo de percances son complicados”. Asimismo, indicó que será necesario aguardar un mínimo de diez días para poder observar cómo evoluciona la lesión.

El parte médico: lesión profunda y compromiso muscular

El parte médico precisó que el torero presentó una lesión por asta de toro con un recorrido aproximado de 10 centímetros, la cual comprometió parcialmente la musculatura del esfínter y generó una perforación de 1,5 centímetros en la pared posterior del recto.

En la Feria de Abril en Sevilla, el torero Morante de la Puebla fue embestido por un toro y sufrió una cornada profunda de 10 centímetros.

La intervención quirúrgica se basó en la limpieza exhaustiva de la herida y la corrección de las lesiones internas, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del sistema esfinteriano. Asimismo, se colocó un drenaje en la zona comprometida para facilitar la evolución postoperatoria.

Tras la intervención quirúrgica, Morante de la Puebla fue trasladado a un establecimiento sanitario de la ciudad de Sevilla, donde permanece internado y bajo estricta vigilancia médica.

Luego de la operación, Morante de la Puebla fue derivado a un centro de salud en Sevilla, donde continúa internado bajo observación.

El matador, apodado “El diestro”, había regresado a esa misma plaza de toros recientemente durante la jornada del Domingo de Resurrección, luego de haber comunicado su retirada del toreo meses atrás. Su evolución clínica actual se mantiene en condición reservada.