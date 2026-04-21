martes 21 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de abril de 2026 - 09:11
Mundo.

Un reconocido torero español sufrió una grave cornada en Sevilla

El matador fue intervenido de urgencia tras una fuerte embestida en plena corrida. Presenta una herida de 10 centímetros y su estado de salud es reservado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave.

Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave.

Un torero en España sufrió heridas de consideración este lunes en Sevilla, durante una corrida correspondiente a la Feria de Abril, luego de ser embestido por un toro que le provocó una cornada de gravedad, lo que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia.

Lee además
La nueva ley permite a las mujeres con dismenorrea (menstruación dolorosa e incapacitante) tomarse hasta 5 días de baja al mes.
Histórico.

España es el primer país en aprobar la Ley por dolores menstruales
Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo
Deportes.

Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo

El matador afectado es José Antonio Morante de la Puebla, quien continúa internado tras haber sido operado durante aproximadamente dos horas. El episodio tuvo lugar en la plaza de toros de la Maestranza, donde el animal lo derribó al suelo y volvió a atacarlo, generándole las lesiones más severas.

Cómo fue la embestida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/contextocomar/status/2046399889857196477&partner=&hide_thread=false

El toro, identificado como Clandestino, sorprendió al matador con una embestida brusca que lo hizo caer al suelo, donde continuó atacándolo con varios impactos. De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario El País, el torero intentó protegerse mientras manifestaba un fuerte dolor en la zona del glúteo izquierdo, lugar donde posteriormente se confirmó la lesión.

Luego del incidente, fue asistido en la enfermería de la plaza, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia que se extendió durante aproximadamente dos horas debido a la seriedad de las heridas. El informe médico calificó la cornada como “muy grave”.

Un famoso torero español fue corneado en Sevilla y está muy grave.

El médico Octavio Mulet, a cargo de la cirugía, detalló que el paciente llegó al centro asistencial con dolor, aunque se encontraba clínicamente estable, y remarcó que “este tipo de percances son complicados”. Asimismo, indicó que será necesario aguardar un mínimo de diez días para poder observar cómo evoluciona la lesión.

El parte médico: lesión profunda y compromiso muscular

El parte médico precisó que el torero presentó una lesión por asta de toro con un recorrido aproximado de 10 centímetros, la cual comprometió parcialmente la musculatura del esfínter y generó una perforación de 1,5 centímetros en la pared posterior del recto.

En la Feria de Abril en Sevilla, el torero Morante de la Puebla fue embestido por un toro y sufrió una cornada profunda de 10 centímetros.

La intervención quirúrgica se basó en la limpieza exhaustiva de la herida y la corrección de las lesiones internas, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del sistema esfinteriano. Asimismo, se colocó un drenaje en la zona comprometida para facilitar la evolución postoperatoria.

Tras la intervención quirúrgica, Morante de la Puebla fue trasladado a un establecimiento sanitario de la ciudad de Sevilla, donde permanece internado y bajo estricta vigilancia médica.

Luego de la operación, Morante de la Puebla fue derivado a un centro de salud en Sevilla, donde continúa internado bajo observación.

El matador, apodado “El diestro”, había regresado a esa misma plaza de toros recientemente durante la jornada del Domingo de Resurrección, luego de haber comunicado su retirada del toreo meses atrás. Su evolución clínica actual se mantiene en condición reservada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

España es el primer país en aprobar la Ley por dolores menstruales

Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo

Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de morir por eutanasia en España

Javier Milei homenajeó al papa Francisco en Jerusalén

Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que vive se entre Aguas Blancas y Bermejo

Lo que se lee ahora
una frontera entre argentina y bolivia, dos realidades: lo que vive se entre aguas blancas y bermejo
Internacional.

Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que vive se entre Aguas Blancas y Bermejo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán
Jujuy.

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes video
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto video
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro
Jujuy.

Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel