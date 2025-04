Brenda "La Pumita" Carabajal: "Vamos a seguir trabajando para ser la mejor versión"

“Vamos a seguir trabajando para ser la mejor versión y ser ese puente que necesitan los vecinos”

Brenda la Pumita Carabajal (2).png Brenda es parte de la Lista 502 del Frente Jujuy Crece; allí, como candidata a concejal en segundo término va por el trabajo con los vecinos, la escucha y el deporte como herramienta fundamental.

“Quiero devolverle a la gente lo que me dio”

“Lo que más me gusta es poder retribuir lo que el deporte me dio, en este caso lo que el boxeo me dio. Me costó llegar al buen nivel; a estas competencias y eso fue gracias a la gente que siempre ayuda. Y ahora quiero retribuir eso” aseguraba la Pumita, a le vez que detallaba el rol quiere se propuso cumplir en este nuevo desafío.

“Quiero estar no solo de la parte deportiva y social; sino de las mejora en las calles; obras; seguridad y las necesidades básicas de los barrio (…) Son necesidades básicas por las que hay que comenzar; enripiado, seguridad y el deporte como contención de los chicos en los barrios”

“Es ahora el momento”

“No me considero ni muy joven ni muy grande y hoy tengo las ganas y puedo ser servicial” decía Brenda sobre este nuevo desafío.