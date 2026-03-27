Google abrió pasantías en Argentina: requisitos, fechas y cómo postularse en 2026

Google lanzó la convocatoria para su Business Internship Program 2026 en Argentina , una propuesta orientada a estudiantes universitarios que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral dentro de una empresa global.

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El programa tendrá una duración de ocho meses y se desarrollará bajo una modalidad híbrida , combinando trabajo remoto con presencialidad en las oficinas de Buenos Aires tres veces por semana.

Durante ese período, los pasantes formarán parte de equipos reales, participarán en proyectos concretos y contarán con el acompañamiento de mentores.

La inscripción ya está abierta y tiene como fecha límite el 6 de abril de 2026 . Las entrevistas se realizarán de manera progresiva hasta mayo, mientras que el inicio de la pasantía está previsto para septiembre de 2026 .

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser estudiante universitario en Argentina

Estar cursando el último año de la carrera

Tener fecha estimada de graduación entre mayo y julio de 2027

Contar con nivel avanzado de inglés y español

Presentar CV en inglés y documentación académica

El programa apunta a perfiles diversos, por lo que no se limita únicamente a carreras técnicas.

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Experiencia laboral desde el primer día

Una de las características principales de esta pasantía es que los participantes se integran desde el inicio a equipos activos, trabajando en proyectos con impacto real.

El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades clave como:

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Toma de decisiones

Adaptación a entornos dinámicos

Además, contarán con mentoría y acompañamiento durante todo el proceso.

En qué áreas se puede trabajar

El programa abarca distintas áreas dentro de la compañía, entre ellas: