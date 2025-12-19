¿Qué le pasó al cocinero Christian Petersen?

El jueves 18 de diciembre trascendió que el cocinero Christian Petersen debió ser hospitalizado de manera inmediata en San Martín de los Andes . Se encontraba de paseo cuando presentó un cuadro de malestar y fue derivado para recibir asistencia .

De acuerdo con el informe médico inicial comunicado por el Ministerio de Salud de Neuquén , el paciente cursa una “falla multiorgánica” que requiere atención médica especializada .

El cocinero , de 55 años , alcanzó popularidad a través de sus ciclos televisivos junto a su hermano Roberto Petersen y por su rol como jurado en el reality El gran premio de la cocina . Actualmente permanece internado en una unidad de cuidados intensivos .

Aunque en las últimas horas circularon distintas hipótesis sobre el origen de su estado de salud , desde el Ministerio aclararon que no se emitió ningún comunicado oficial que confirmara que el chef hubiera sufrido una fibrilación auricular —la arritmia más frecuente —, como señalaron algunos medios .

Christian Petersen fue internado de urgencia tras descompensarse en una excursión en San Martín de los Andes.

El momento en que Christian Petersen se descompensó

El reconocido cocinero sufrió un malestar repentino mientras participaba de una travesía con el objetivo de subir el volcán Lanín, en la zona de San Martín de los Andes. Ante la situación, debió ser derivado de inmediato al Hospital Dr. Ramón Carrillo de esa localidad neuquina.

De acuerdo con la información difundida por la prensa regional, permanece acompañado por su pareja, Sofía Zelaschi, con quien contrajo matrimonio en abril de este año.

El medio regional Realidad Sanmartiniense explicó que la situación se desencadenó cuando el coordinador de la salida advirtió que uno de los participantes presentaba un deterioro en su estado físico. Ante ese panorama, alertó rápidamente al personal del parque y solicitó ayuda.

Más tarde, en el programa Puro Show, informaron que quien fuera jurado de El gran premio de la cocina debió ser auxiliado en plena zona de montaña y que, tras ser medicado, fue derivado a un hospital.

“Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, detallaron en el programa de eltrece.