Nuevo Neumatón en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde será

Se realizará una nueva edición del Neumatón , la campaña destinada a recolectar neumáticos en desuso para promover la higiene urbana y el cuidado del ambiente. Será en el barrio General Arias organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy .

El ente a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y junto a GIRSU Jujuy S.E., llevará adelante la actividad este jueves 20 de noviembre de 16 a 19 horas , en el sector comprendido entre las calles Monteagudo, Helen Keller, Mariano Moreno y Prof. Humberto Agüero.

El punto de acopio estará ubicado en el Multiespacio “General Arias”, en calle Monteagudo 1795, donde el equipo municipal recibirá los materiales durante toda la tarde. Los vecinos podrán retirar de sus domicilios aquellos neumáticos que ya no utilicen, evitando así la proliferación de focos de contaminación y criaderos de mosquitos.

Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de barrio Alberdi

Se hizo el “Neumatón” del 2025 en el barrio Alberdi, donde se recuperaron entre 450 y 500 neumáticos en desuso. El retiro de cubiertas apunta a reducir los riesgos asociados a la proliferación del mosquito transmisor del dengue, especialmente en la antesala de la temporada de lluvias.

El operativo fue organizado de manera conjunta entre la Secretaría de Planificación y Ambiente, las direcciones de Economía Circular, Higiene Urbana y Participación Ciudadana, además del Centro Integrador Comunitario Alberdi. La cifra de neumáticos recuperados en lo que va del año supera las 900 unidades, sumando lo realizado previamente en Alto Comedero.