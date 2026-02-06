El impactante entrenamiento militar de Máxima Zorreguieta como reservista del Ejército neerlandés

“El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, indicaron desde el ministerio. La reina Máxima mostró un estado físico impecable durante su primer día de entrenamiento militar “La Reina Máxima comenzó como reservista en el Ejército Real Neerlandés. Fue nombrada soldado el 1 de febrero y hoy comenzó el mismo entrenamiento militar básico que los demás reservistas. De esta manera, contribuye personalmente a la seguridad de los Países Bajos”, publicó este miércoles el Ministerio de Defensa en sus redes sociales. “El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, indicaron desde el ministerio.

La reina Máxima Zorreguieta volvió a llamar la atención internacional al trascender detalles de su intenso entrenamiento militar como reservista del Ejército Real de los Países Bajos, una faceta poco conocida de su rol institucional que combina disciplina castrense, preparación física y compromiso con la defensa nacional.

Desde hace varios años, Máxima forma parte de un programa especial que permite a civiles con funciones estratégicas entrenarse como reservistas, con el objetivo de comprender el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y estar preparados ante situaciones de emergencia. En su caso, el entrenamiento es real y exigente, lejos de lo simbólico o ceremonial.

Reina maxima Máxima Zorreguieta "El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar", indicaron desde el ministerio. La reina Máxima Máxima Zorreguieta y su exigente entrenamiento Las jornadas incluyen ejercicios físicos intensos, marchas prolongadas con equipamiento completo, prácticas de orientación, trabajo en equipo y simulacros de crisis. Según se informó, la reina participa en igualdad de condiciones con el resto de los reservistas, cumpliendo horarios estrictos y protocolos militares.

Además de la preparación física, el programa contempla formación táctica y estratégica, nociones de liderazgo bajo presión y entrenamiento para actuar ante catástrofes naturales, amenazas a la seguridad nacional o situaciones de conflicto. Estas actividades buscan fortalecer la coordinación entre el ámbito civil y militar.

Reina Máxima “La Reina Máxima comenzó como reservista en el Ejército Real Neerlandés. Fue nombrada soldado el 1 de febrero y hoy comenzó el mismo entrenamiento militar básico que los demás reservistas. De esta manera, contribuye personalmente a la seguridad de los Países Bajos”, publicó este miércoles el Ministerio de Defensa en sus redes sociales. El rol de Máxima como reservista se enmarca dentro de una política del Estado neerlandés que promueve una defensa más integrada a la sociedad, donde figuras públicas también asumen responsabilidades formativas. La Casa Real respaldó esta participación como parte de su compromiso institucional. Fuentes oficiales destacaron que la reina mantiene estas actividades de manera compatible con su agenda oficial, y que su participación no implica funciones operativas de combate, sino tareas de apoyo, análisis y coordinación en escenarios críticos. Este perfil refuerza una imagen poco habitual en las monarquías europeas: una reina que, además de sus funciones diplomáticas y sociales, se somete a entrenamientos militares reales, aportando visibilidad a la labor de las Fuerzas Armadas y al sistema de reservistas del país.

