Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN

Rige alerta amarilla en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para la provincia de Jujuy que se extenderá durante tres días consecutivos: jueves, viernes y sábado.

Qué dice el pronóstico del SMN sobre la alerta amarilla por tormentas fuertes Según el organismo, este jueves la advertencia rige en toda la provincia, con excepción de la región de la Puna, mientras que el viernes 2 y el sábado 3 la alerta alcanzará a todo el territorio jujeño.

tormentas verano De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo.

En cuanto a las temperaturas, el SMN anticipa que el viernes la máxima alcanzará los 26°C, mientras que el sábado llegará a los 27°C, aunque ambas jornadas estarán atravesadas por la vigencia de alertas por tormentas intensas.

