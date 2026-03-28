Jujuy Básquet enfrentará a Villa San Martín en los play off

Jujuy Básquet finalizó la fase regular de LaLiga Argentina dentro de los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte y aseguró su lugar en la etapa de reclasificación. El conjunto jujeño alcanzó el objetivo tras una temporada en la que mantuvo protagonismo frente a rivales de peso.

Deportes. Jujuy Básquet se presenta hoy en Chaco en el inicio de una gira decisiva

A pesar de la derrota en la última presentación ante Comunicaciones por 84-68, el equipo sostuvo su posición en la tabla y logró una ubicación favorable para encarar los cruces eliminatorios.

Con este cierre, el conjunto local ya conoce a su próximo rival y también el formato de la serie que definirá su continuidad en el certamen.

En la instancia de playoffs, Jujuy Básquet se medirá ante Villa San Martín en una serie al mejor de cinco partidos . El equipo jujeño contará con la ventaja de iniciar la llave en condición de local.

Los dos primeros encuentros se disputarán en el estadio Federación los días 1 y 3 de abril. Luego, la serie se trasladará a Chaco, donde se jugarán el tercer y cuarto partido el 7 y 9 del mismo mes.

En caso de ser necesario un quinto juego, la definición regresará a Jujuy y se llevará a cabo el 12 de abril, nuevamente con el equipo jujeño como local.

Jujuy Básquet. Jujuy Básquet.

Un equipo que se sostuvo como protagonista

A lo largo de la fase regular, Jujuy Básquet mostró regularidad y capacidad para competir en cada presentación. El equipo enfrentó a rivales de jerarquía y logró sostener un rendimiento que lo posicionó entre los principales animadores de la conferencia.

El plantel cuenta con una base de jugadores jóvenes que suman sus primeras experiencias en la categoría, un dato que marca el perfil del proyecto deportivo.

Esa combinación de juventud y competencia permitió al equipo consolidarse y responder en momentos clave del torneo.

Otro de los aspectos destacados de la campaña fue el acompañamiento del público. En cada presentación como local, el estadio de avenida España registró una importante convocatoria.