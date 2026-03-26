Jujuy Básquet ganó un partido clave ante Villa San Martín

Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín

Jujuy Básquet se lució como visitante ante Villa San Martín consiguiendo una importante victoria por 87 a 95, teniendo en cuenta el posicionamiento en la Reclasificación de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. Ramiro Stheli fue la figura del partido anotando 38 puntos y contando con 5 asistencias.

Resumen del partido entre Villa San Martín y Jujuy Básquet En el comienzo del partido el juego comenzó muy intenso y parejo, donde ambos buscaron mostrar sus armas en ataque rápidamente y Jujuy aprovechó alguna corajeada de Ibarra y Grytsak para tomar una pequeña a su favor. El local empezó a encontrar el goleo en la zona pintada con Elián Centeno. En el cierre de los primeros diez los locales aprovecharon el buen ingreso de Rómulo Gusmao para llevarse el cuarto por 25 a 22.

En el segundo cuarto Jujuy Básquet arrancó un poco mejor con Ramiro Stheli a la cabeza para adelantarse tanteador (35-37), sobre un Villa San Martín que tuvo algunas mínimas de Favio Vieta y Emir Pérez Barrios. Con el transcurso de los minutos, la visita con Ramiro Stheli siguió mejorando para tomar una ventaja aceptable (37-42). Un parcial de 10-4 le permitió a Los Cóndores marcharse al entretiempo arriba por 52-41.

image En el tercer cuarto las cosas continuaron siendo favorables para los jujeños, con el perímetro de Thiago Roca y Santiago Ibarra para sostener el doble dígito de ventaja. La efectividad de Bruno Conti amplió la diferencia y en el cierre Villa San Martín mejoró con el buen ingreso de Lautaro Florito; tercer parcial 72-60 a favor de la visita.

En el último cuarto Jujuy Básquet continuó más efectivo desde el perímetro, con Ramiro Stheli en su noche especial, autor de 6/7 en triples. Jujuy Básquet redondeó un gran partido y se mantuvo al frente hasta consumar una victoria clave en la lucha por un mejor posicionamiento y la búsqueda de la localía en la Reclasificación. Fue final 95-87. A Jujuy Básquet le resta un partido por la fase regular, nada menos que como visitante ante un rival directo como Comunicaciones. En tanto, Villa San Martín finalizó su fase regular y ahora esperará las posiciones finales para conocer a su rival en la próxima ronda. Fuente y fotos: Prensa Villa San Martín

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