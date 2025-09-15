lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 10:48
Operativos.

Bajaron casi un 40% las multas por acoholemia en comparación con la semana pasada

Se registraron 440 actas de tránsito y 37 siniestros sin fallecidos en Jujuy. Las infracciones bajaron un 10% en relación con la semana anterior.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
controles en Susques

Este lunes dieron a conocer los resultados de los operativos realizados entre el viernes 12 y el lunes 15 de septiembre de 2025 con la cantidad total de las actas labradas. Durante los controles, se labraron un total de 440 actas de infracción, distribuidas en diferentes categorías.

La mayor parte correspondió a actas varias (377), que incluyen faltas como falta de documentación, seguro vencido, mal estacionamiento, no uso de casco y otras irregularidades comunes en la circulación.

En cuanto a los casos de alcoholemia, se registraron 58 infracciones por conductores que dieron positivo en los test realizados durante el fin de semana. Las autoridades remarcaron la gravedad de esta conducta, que continúa siendo una de las principales causas de riesgo en las rutas y calles de la provincia.

Por exceso de velocidad, se confeccionaron 5 actas, una cifra menor en comparación con otras infracciones, aunque igualmente considerada de alto riesgo por la incidencia que puede tener en siniestros viales.

Además, se registraron 37 siniestros viales en toda la provincia, aunque en esta oportunidad no hubo víctimas fatales, dato que las autoridades valoraron como positivo frente a la alta circulación registrada en las rutas y avenidas durante el fin de semana.

Controles de alcoholemias en la ruta 9 (Foto ilustrativa) (1).jpg
Más de 400 actas de tránsito durante el fin de semana en Jujuy: alcoholemia, velocidad y choques

Informe fin de semana – viernes 12 al lunes 15 de septiembre de 2025

Total de actas:(440)

  • Actas varias: (377)
  • Actas alcoholemia: (58)
  • Actas velocidad: (05)

Siniestros viales fin de semana: (37)

Fallecidos en siniestro vial: (00)

Comparación con la semana anterior

El reporte anterior (jueves 4 al domingo 7 de septiembre) había arrojado 490 actas labradas, lo que indica una reducción del 10% en las infracciones durante este último fin de semana. Sin embargo, los casos de alcoholemia se mantuvieron en cifras elevadas, lo que refuerza la necesidad de continuar con los controles preventivos.

