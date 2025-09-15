lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 08:53
Tránsito.

Así están las rutas este lunes 15 de septiembre: cortes, desvíos y choques

En este lunes 15 de septiembre te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ruta (5)
RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

En tramo RM 56 km &nbsp;entre Carahunco &nbsp;La Mendieta

En tramo RM 56 km  entre Carahunco  La Mendieta

Peregrinos en las rutas del norte.
Atención.

Hay más de 15 mil peregrinos en las rutas del Norte: extremar las medidas de precaución
asi estan las rutas este viernes 12 de septiembre: peregrinos, cortes, desvios y choques
Tránsito.

Así están las rutas este viernes 12 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques

OBRA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34
Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Cortes por obras en la rutas nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

OBRA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

RN 34 KM 1158
Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Estado de las rutas

EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande
Cortes en el arroyo Huaico Grande

Cortes en el arroyo Huaico Grande

EN OBRA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34

Tramo RN 34 KM 1159 entre RP 61 Y RP 43

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Desvío de transito temporario- con extrema precaución

* Vialidad Nacional informa que se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43
RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

OBRA DE REPAVIMENTACIÓN – La Mendieta

En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta

Estado de transitabilidad: corte total

* Dirección Prov. De Vialidad informa que se implementó un corte total en ruta prov. 56 alt. Loc de Carahunco habiendo acceso a la misma por Ruta Provincial 56, en tanto a la Localidad de La Mendieta habrá acceso desde Ruta Nac 34, en el marco de los trabajos del Plan Provincial Jujuy construye

En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta
En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta

En tramo RM 56 km entre Carahunco La Mendieta

En un mes y medio estará listo el nuevo puente del barrio Huaico

Se llevan a cabo obras de infraestructura en puente ubicado en el barrio Huaico de San Salvador de Jujuy y dentro de 45 días las tareas finalizarán.

En ese marco, el gobernador Carlos Sadir asistió al lugar acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; y el ingeniero Raúl Ulloa de la empresa JUMI SRL, encargada de la obra.

Durante la visita, el Mandatario provincial saludó a los trabajadores y dialogó con los funcionarios sobre los avances en la zona. En ese marco, Stanic explicó que el proyecto está incluido en el Plan Provincial de Repavimentación “Jujuy Construye”, siendo la tercera intervención sobre la Ruta Provincial N° 4, después de los trabajos realizados en Yala y en Reyes.

“Hoy es un día muy importante porque vamos a montar las vigas, este procedimiento le da forma al puente. En un mes y medio vamos a terminar con la obra”, adelantó el ministro.

Las obras en el puente de Huaico tardarán entre 2 y 3 meses

Transitable con precaución

  • RN 52 KM 40 ALT CUESTA DE LIPAN - VUELCO DE UN CAMION RN34 ALT INTERSECCIÓN CON RP61 ALT LOC. MANANTIALES DESVÍO DE TRANSITO
  • RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME CON RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS)
  • RN 52 KM 185 AL KM 187 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)
  • RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVÍOS POR RN9 B' LOS MOLINOS. POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RN 9 ALT CUESTA DE BÁRCENA HASTA LOC DE VOLCAN
  • RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
  • RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA
  • RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE
  • CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO
  • RP 73 LOC SANTA ANA
  • RP 73 LOC CASPALÁ
  • RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
  • RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
  • RP 13 LOC DE ITURBE
  • RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
  • RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA

