miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 12:53
Obras.

Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició una nueva fase de obras en la avenida Hipólito Yrigoyen entre Junín y Rondeau, con recambio total de suelo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

El intendente Jorge supervisó el inicio de una nueva etapa de pavimentación en la av. Hipólito Yrigoyen

El intendente Jorge supervisó el inicio de una nueva etapa de pavimentación en la av. Hipólito Yrigoyen

En esta fase, los trabajos se concentran en el tramo entre las calles Junín y Rondeau, donde se ejecutan tareas de reparación integral y reposición de la carpeta de concreto, según informó la Secretaría de Obras Públicas.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge supervisó el inicio de los trabajos y remarcó la relevancia de culminar un proyecto esperado durante décadas.

"Es el último tramo de un viejo sueño. Dijimos que en el 2025 íbamos a tomar este gran desafío que la ciudad esperó por más de 30 años. Hemos tomado esta posta y la estamos haciendo con una calidad para que dure 50 años", expresó el jefe comunal.

intendente Jorge
El intendente Jorge supervisó el inicio de una nueva etapa de pavimentación en la av. Hipólito Yrigoyen

El intendente Jorge supervisó el inicio de una nueva etapa de pavimentación en la av. Hipólito Yrigoyen

Impacto urbano y paisajístico de la obra en avenida Hipólito Yrigoyen

“Contar con esta avenida troncal en óptimas condiciones, que forma parte del entorno del río Xibi Xibi, no solo mejorará la circulación vehicular, sino que contribuirá a la puesta en valor del espacio público. Nuestro objetivo es culminar hacia fin de año para que todos los jujeños puedan disfrutarla”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que esta etapa continúa la intervención ya habilitada meses atrás. “Estamos dando seguimiento a una obra que realizamos recientemente. Actualmente, los trabajos se desarrollan entre Junín y Rondeau, con recambio completo de la carpeta de concreto”, detalló.

Embed - El intendente Jorge supervisó el inicio de una nueva etapa de pavimentación en av. Hipólito Yrigoyen

El Secretario Montiel describió además la complejidad técnica del proceso:

"Es una tarea exigente, que requiere excavar hasta 1,82 metros de profundidad para recambiar el suelo antes de colar el hormigón", explicó.

Finalmente, indicó que la obra avanza con ritmo intensivo para cumplir los plazos previstos.

“La demolición ya está ejecutada al 100%. Si el clima acompaña, este fin de semana terminaremos la excavación y el lunes iniciaremos el recambio de suelo. La empresa trabaja incluso los fines de semana para agilizar los tiempos”, concluyó.

Por  Agustín Weibel