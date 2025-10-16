Restringen el tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen: dónde y desde cuando

Obras sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde este viernes 17 de octubre se realizará un corte total al tránsito vehicular sobre avenida Hipólito Yrigoyen de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La zona afectada por las obras de repavimentación se encuentra entre las calles Junín y Rondeau.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que la medida se mantendrá hasta la finalización de los trabajos en ese tramo de una de las arterias más transitadas de la capital jujeña.

image Obras sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde el área municipal solicitaron a los conductores evitar circular por la zona, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar, con el fin de preservar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de las tareas.

