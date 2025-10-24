Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 24 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 24 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 24 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 8985 - 85 La Linterna
-
8985
-
4337
-
8182
-
6760
-
7805
-
0680
-
5749
-
1232
-
4175
-
0662
-
6097
-
4770
-
3281
-
6572
-
4582
-
5854
-
4365
-
0204
-
7865
-
4354
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0326 - 26 La Misa
Todos los números ganadores:
-
0326
-
3103
-
1716
-
6388
-
0658
-
6253
-
7666
-
2983
-
0528
-
2146
-
3370
-
9861
-
4484
-
8580
-
1917
-
9845
-
3227
-
6210
-
7433
-
4182
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
