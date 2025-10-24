viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 13:02
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 24 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 24 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 24 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 8985 - 85 La Linterna

Los números ganadores:

  1. 8985

  2. 4337

  3. 8182

  4. 6760

  5. 7805

  6. 0680

  7. 5749

  8. 1232

  9. 4175

  10. 0662

  11. 6097

  12. 4770

  13. 3281

  14. 6572

  15. 4582

  16. 5854

  17. 4365

  18. 0204

  19. 7865

  20. 4354

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0326 - 26 La Misa

Todos los números ganadores:

  1. 0326

  2. 3103

  3. 1716

  4. 6388

  5. 0658

  6. 6253

  7. 7666

  8. 2983

  9. 0528

  10. 2146

  11. 3370

  12. 9861

  13. 4484

  14. 8580

  15. 1917

  16. 9845

  17. 3227

  18. 6210

  19. 7433

  20. 4182

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
