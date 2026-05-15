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15 de mayo de 2026 - 16:03
Jujuy.

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva: cuándo y en qué calles

Habrá cortes totales de tránsito y restricciones de estacionamiento en el barrio Ciudad de Nieva por obras de repavimentación.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortespor repavimentación en Ciudad de Nieva

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

Cortes totales de tránsito y restricciones de estacionamiento se realizarán en el barrio Ciudad de Nieva en San Salvador de Jujuy durante la semana próxima, por obras de repavimentación programadas por la Municipalidad capitalina.

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La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los trabajos se llevarán adelante durante los próximos días en horario nocturno sobre la calle Libertad, una de las más transitadas.

Los cortes en Ciudad de Nieva

El lunes 19 de mayo, de 21 a 6 horas, habrá corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre esa arteria entre Iriarte y Padilla. En tanto, el miércoles 20 y jueves 21 de mayo, también de 21 a 6 horas, la medida regirá sobre la misma vía entre Padilla y Obispo Padilla.

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva
Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

Piden circular con precaución

Desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución por la zona, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal apostado en el sector. Las tareas tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en Ciudad de Nieva.

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