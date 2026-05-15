Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva: cuándo y en qué calles

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

Cortes totales de tránsito y restricciones de estacionamiento se realizarán en el barrio Ciudad de Nieva en San Salvador de Jujuy durante la semana próxima, por obras de repavimentación programadas por la Municipalidad capitalina.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los trabajos se llevarán adelante durante los próximos días en horario nocturno sobre la calle Libertad, una de las más transitadas.

Los cortes en Ciudad de Nieva El lunes 19 de mayo, de 21 a 6 horas, habrá corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre esa arteria entre Iriarte y Padilla. En tanto, el miércoles 20 y jueves 21 de mayo, también de 21 a 6 horas, la medida regirá sobre la misma vía entre Padilla y Obispo Padilla.

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva Piden circular con precaución Desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución por la zona, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal apostado en el sector. Las tareas tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en Ciudad de Nieva.

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