Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)

En el marco de las obras del plan Jujuy Construye que lleva adelante el Gobierno, se trabaja en la mejora de la Ruta 56, por lo que se determinó que durante la próxima semana se interrumpirá el tránsito entre dos localidades.

Según confirmó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desde el lunes 15 de septiembre, entre Carahunco y La Mendieta, la ruta permanecerá cerrada con un corte total para vehículos, para seguir con las obras de repavimentación.

Todas las obras en la Ruta 56 Las obras significan la culminación de las mejoras sobre ese corredor vial, que se iniciaron en San Salvador de Jujuy en el barrio Bajo La Viña, a la altura de la rotonda hacia el puente General Arias, pasaron por Higuerillas, Altos del Zapla, el río Zapla y culminaron en Carahunco.

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa) Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa) Las obras que comienzan en ese sector, implicarán la repavimentación de más de 13 kilómetros, y atravesarán también la cuesta y localidad de Las Lajitas. Aclararon que, por la geografía del lugar, no hay disponibilidad de terreno para construir alternativa de paso. Detallaron que por la Ruta Provincial 56 sí hay acceso a Carahunco, mientras que también por la Ruta Nacional 34 se puede ingresar a La Mendieta. Solicitaron tomar los recaudos correspondientes para los enlaces viales necesarios en caso de transitar por la zona mencionada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.