miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 15:02
Obras.

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo

Se trabaja en la mejora en la Ruta 56, y por eso habrá un corte total la semana próxima en un tramo específico.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Por repavimentación,cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)

En el marco de las obras del plan Jujuy Construye que lleva adelante el Gobierno, se trabaja en la mejora de la Ruta 56, por lo que se determinó que durante la próxima semana se interrumpirá el tránsito entre dos localidades.

Lee además
Corte totalen la Ruta 56 por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)
Atención.

Corte total en la Ruta 56 por obras de repavimentación
Repavimentación de la Ruta 56 en La Viña
Atención.

Tránsito reducido por la repavimentación de la Ruta 56 en La Viña: hasta cuándo

Según confirmó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desde el lunes 15 de septiembre, entre Carahunco y La Mendieta, la ruta permanecerá cerrada con un corte total para vehículos, para seguir con las obras de repavimentación.

Todas las obras en la Ruta 56

Las obras significan la culminación de las mejoras sobre ese corredor vial, que se iniciaron en San Salvador de Jujuy en el barrio Bajo La Viña, a la altura de la rotonda hacia el puente General Arias, pasaron por Higuerillas, Altos del Zapla, el río Zapla y culminaron en Carahunco.

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)
Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)

Por repavimentación, cerrarán la Ruta 56: dónde y desde cuándo (Foto ilustrativa)

Las obras que comienzan en ese sector, implicarán la repavimentación de más de 13 kilómetros, y atravesarán también la cuesta y localidad de Las Lajitas. Aclararon que, por la geografía del lugar, no hay disponibilidad de terreno para construir alternativa de paso.

Detallaron que por la Ruta Provincial 56 sí hay acceso a Carahunco, mientras que también por la Ruta Nacional 34 se puede ingresar a La Mendieta. Solicitaron tomar los recaudos correspondientes para los enlaces viales necesarios en caso de transitar por la zona mencionada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte total en la Ruta 56 por obras de repavimentación

Tránsito reducido por la repavimentación de la Ruta 56 en La Viña: hasta cuándo

Realizarán obras de repavimentación sobre calle Lavalle: días y tramos

Cambios en el tránsito por la repavimentación de avenida Hipólito Yrigoyen: cuándo será

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Lo que se lee ahora
un camionero jujeno murio tras un vuelco en tucuman
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Camiones varados en Jama.
Frontera.

Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel