viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 11:49
Automovilismo.

Alerta en la Fórmula 1: un cambio técnico pone en jaque a Alpine

La FIA analiza un cambio en la medición de motores que pone en alerta a Alpine a semanas del inicio de la temporada 2026.

Agustina Medina
Agustina Medina
Alpine presentó su nuevo auto&nbsp;

Alpine presentó su nuevo auto 

La Fórmula 1 atraviesa una fuerte interna técnica a pocas semanas del inicio de la temporada 2026. Qué pasó: la FIA evalúa cambiar el método de medición de los motores V6 híbridos. A quiénes impacta: Mercedes y los equipos que utilizan su unidad de potencia, entre ellos Alpine. Cuándo se aplicaría: desde el Gran Premio de Australia.

Mientras los autos comenzaron a girar en Barcelona en los primeros ensayos formales de la nueva era, la verdadera competencia se desató fuera de la pista, con reuniones, cartas cruzadas y versiones de un giro reglamentario inminente.

El eje del conflicto técnico que sacude a la Fórmula 1

El reglamento 2026 fija una relación de compresión máxima de 16:1 para los motores V6. Sin embargo, las mediciones oficiales se realizan a temperatura ambiente, no en condiciones reales de funcionamiento.

Según medios especializados, los motores Mercedes respetan el límite en frío, pero podrían superarlo una vez que alcanzan temperatura en pista. Esa diferencia abrió una grieta entre los fabricantes y encendió las alarmas en la FIA.

La discusión se centra en si la normativa debe controlarse tal como está redactada o si debe ajustarse para reflejar el comportamiento real del motor durante la competencia.

Ferrari impulsa un cambio y la FIA evalúa aprobarlo

El medio italiano Autosprint informó que la FIA avanzaría con una modificación impulsada por Ferrari, que propone medir los motores en caliente, aunque de manera estática.

El cambio contaría con el respaldo de cuatro de los cinco fabricantes de unidades de potencia, lo que permitiría aprobarlo sin unanimidad. De confirmarse, entraría en vigencia desde la primera fecha del calendario.

Este giro reglamentario afectaría de manera directa a Mercedes y, en consecuencia, a sus equipos clientes.

Alpine, en el centro de la escena por su vínculo con Colapinto

Alpine aparece como uno de los equipos más expuestos ante este escenario. La escudería francesa utiliza motores Mercedes y atraviesa una etapa clave de reestructuración deportiva.

El contexto cobra especial relevancia porque Alpine es el equipo con el que Franco Colapinto mantiene proyección dentro de la Fórmula 1. Cualquier pérdida de rendimiento técnico puede alterar planes deportivos, evaluaciones internas y decisiones a futuro.

En un campeonato cada vez más ajustado, una diferencia mínima en potencia o eficiencia puede definir oportunidades, resultados y continuidad de proyectos.

McLaren, Williams y el efecto dominó

Además de Alpine, McLaren y Williams también quedarían alcanzados por el posible cambio. McLaren llega como campeón vigente y busca sostener su rendimiento, mientras que Williams intenta consolidar su recuperación.

El impacto no se limita a una sola escudería, sino que alcanza a toda la estructura deportiva que depende del mismo proveedor de motores.

Red Bull cambia de postura y deja aislado a Mercedes

Otro dato clave es el giro político de Red Bull Powertrains-Ford. La estructura dejó de respaldar la postura de Mercedes y ahora se alinearía con Ferrari, Audi y Honda.

Ese cambio rompe el bloque de apoyo que tenía el equipo alemán y deja abierta la puerta a una votación adversa. En este contexto, la FIA y la Fórmula 1 podrían avanzar con la modificación sin consenso total.

Cuánta ventaja estaría en juego en la pista

Estimaciones técnicas indican que la diferencia podría alcanzar entre 10 kW y 13 caballos de fuerza. En términos de rendimiento, eso equivale a hasta 0,4 segundos por vuelta, según el circuito.

Algunos informes señalan que Mercedes habría logrado acercarse a una relación de compresión cercana a 18:1, el límite anterior al reglamento, aunque otros especialistas consideran poco probable ese valor.

El calendario presiona y crece la incertidumbre

La posible modificación llega en un momento crítico. La pretemporada comienza en Baréin entre el 11 y el 20 de febrero, y el debut oficial será en Australia del 5 al 8 de marzo.

Mercedes lideró el kilometraje en los ensayos privados de Barcelona, con más de 1.100 vueltas acumuladas entre su equipo oficial, Alpine y McLaren, sin problemas de fiabilidad.

Un cambio técnico a último momento obliga a revisar desarrollos y estrategias con muy poco margen de reacción, en un contexto donde cada detalle puede definir el rumbo deportivo.

