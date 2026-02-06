viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de febrero de 2026 - 15:34
Río de Janeiro.

Revocaron la prisión preventiva de la argentina acusada por gestos racistas en Brasil

La Justicia de Río de Janeiro dejó sin efecto la prisión preventiva de Agostina Páez, que seguirá el proceso en libertad pero sin poder salir del país.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Agostina Páez.

Agostina Páez.

Agostina Páez.

Agostina Páez.

Lee además
Agostina Páez.  video
Río de Janeiro.

La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo
Un jujeño en Brasil. video
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Según confirmó su abogado defensor, Sebastián Robles, la orden de liberación se dictó durante la tarde del viernes. Páez, de 29 años, había sido trasladada a una comisaría horas antes y permaneció allí hasta que se completaron los trámites administrativos para recuperar la libertad.

Seguirá imputada y con restricciones

Aunque recuperó la libertad, la joven continuará imputada por el delito de injuria racial, una figura que en la legislación brasileña es equiparada al racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión. Además, se mantienen las restricciones que pesan sobre ella desde mediados de enero: la prohibición de salir del país y el uso de una tobillera electrónica para monitorear su ubicación.

La Fiscalía de Río de Janeiro avanzó con una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la abogada santiagueña acusada de injuria racial.
La abogada argentina detenida en Brasil por hacer gestos racistas.

La abogada argentina detenida en Brasil por hacer gestos racistas.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso judicial.

El incidente que originó la causa

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde Páez fue acusada de realizar gestos y comentarios racistas contra empleados del local tras una discusión al momento de pagar la cuenta. A raíz de la denuncia, la Policía Civil avanzó con la investigación y el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares.

Días después, la fiscalía pidió la prisión preventiva al considerar que las medidas alternativas no eran suficientes para neutralizar un posible riesgo procesal. Sin embargo, tras la presentación de la defensa, la Justicia resolvió revocar esa decisión y disponer la liberación de la joven.

image
Detención de Agostina Páez.

Detención de Agostina Páez.

Preocupación de la familia y asistencia consular

En las últimas horas, el entorno de Páez había expresado preocupación por su estado anímico y por situaciones de hostigamiento que habría sufrido mientras permanecía en Brasil. Incluso, su familia evaluaba viajar para acompañarla ante el temor por su seguridad.

Desde la Embajada de la República Argentina en Brasil se informó que se le ofreció asistencia legal y acompañamiento consular, aunque el proceso judicial continúa bajo jurisdicción de la Justicia brasileña.

La postura de la defensa

El abogado de Páez sostuvo que la detención resultaba desproporcionada en el contexto del caso. En declaraciones a medios nacionales, afirmó que su defendida “se sometió al debido proceso, cumplió con la colocación de la tobillera electrónica y respetó la prohibición de salida del país”, por lo que consideró que no existían riesgos procesales que justificaran una medida de mayor gravedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Alerta en la Fórmula 1: un cambio técnico pone en jaque a Alpine

El impactante entrenamiento militar de Máxima Zorreguieta como reservista del Ejército neerlandés

¿Cuándo cae el Año Nuevo Chino 2026?

Lo que se lee ahora
“El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, indicaron desde el ministerio. video
Mundo.

El impactante entrenamiento militar de Máxima Zorreguieta como reservista del Ejército neerlandés

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen. video
Seguridad.

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel