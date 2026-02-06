Revocaron la prisión preventiva de la argentina acusada por gestos racistas en Brasil

La Justicia de Brasil ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva de Agostina Páez , la joven argentina que había sido detenida en Río de Janeiro por un caso de injurias raciales ocurrido en un bar del barrio de Ipanema. La medida se conoció luego de que la defensa presentara una queja formal contra el arresto, que había sido dispuesto pese a que la imputada ya cumplía con medidas alternativas.

Según confirmó su abogado defensor, Sebastián Robles, la orden de liberación se dictó durante la tarde del viernes. Páez, de 29 años, había sido trasladada a una comisaría horas antes y permaneció allí hasta que se completaron los trámites administrativos para recuperar la libertad.

Aunque recuperó la libertad, la joven continuará imputada por el delito de injuria racial, una figura que en la legislación brasileña es equiparada al racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión. Además, se mantienen las restricciones que pesan sobre ella desde mediados de enero: la prohibición de salir del país y el uso de una tobillera electrónica para monitorear su ubicación.

La Fiscalía de Río de Janeiro avanzó con una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la abogada santiagueña acusada de injuria racial.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso judicial.

El incidente que originó la causa

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde Páez fue acusada de realizar gestos y comentarios racistas contra empleados del local tras una discusión al momento de pagar la cuenta. A raíz de la denuncia, la Policía Civil avanzó con la investigación y el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares.

Días después, la fiscalía pidió la prisión preventiva al considerar que las medidas alternativas no eran suficientes para neutralizar un posible riesgo procesal. Sin embargo, tras la presentación de la defensa, la Justicia resolvió revocar esa decisión y disponer la liberación de la joven.

image Detención de Agostina Páez.

Preocupación de la familia y asistencia consular

En las últimas horas, el entorno de Páez había expresado preocupación por su estado anímico y por situaciones de hostigamiento que habría sufrido mientras permanecía en Brasil. Incluso, su familia evaluaba viajar para acompañarla ante el temor por su seguridad.

Desde la Embajada de la República Argentina en Brasil se informó que se le ofreció asistencia legal y acompañamiento consular, aunque el proceso judicial continúa bajo jurisdicción de la Justicia brasileña.

La postura de la defensa

El abogado de Páez sostuvo que la detención resultaba desproporcionada en el contexto del caso. En declaraciones a medios nacionales, afirmó que su defendida “se sometió al debido proceso, cumplió con la colocación de la tobillera electrónica y respetó la prohibición de salida del país”, por lo que consideró que no existían riesgos procesales que justificaran una medida de mayor gravedad.