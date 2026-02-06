La abogada argentina acusada de hacer gestos racistas en Brasil fue detenida

La Justicia de Brasil dispuso este viernes la detención de Agostina Páez, la argentina que se encontraba retenida en Río de Janeiro acusada por injurias raciales contra empleados de un bar en la zona de Ipanema. El arresto se concretó a dos días de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva, pese a que la joven cumplía con medidas restrictivas como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

La mujer, de 29 años, fue trasladada a una comisaría de la ciudad luego de que la Justicia rechazara el habeas corpus presentado por su defensa, en el que solicitaba autorización para regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país de origen. Con esa vía legal descartada, se habilitó la ejecución de la medida de detención solicitada por la fiscalía.

La Fiscalía de Río de Janeiro avanzó con una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la abogada santiagueña acusada de injuria racial.

Páez enfrenta una acusación por injuria racial, una figura penal que en la legislación brasileña es equiparada al delito de racismo. La normativa prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla la excarcelación bajo fianza. Desde mediados de enero, la joven tenía el pasaporte retenido, debía portar una tobillera electrónica y se encontraba impedida de abandonar Brasil.

La causa quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso judicial. Desde el Ministerio Público justificaron el pedido de prisión preventiva al considerar que las medidas alternativas no resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales.

image Detención de Agostina Páez.

Incidentes, temor y asistencia consular

La situación personal de la joven se volvió aún más tensa tras un episodio de inseguridad en el departamento donde se alojaba. Según trascendió, tres personas ingresaron a la vivienda, lo que motivó su mudanza por temor a nuevas amenazas. La familia de Páez manifestó preocupación por su estado emocional y evalúa viajar a Brasil para acompañarla en este momento.

Desde la defensa señalaron que la acusada se encontraba cumpliendo con todas las restricciones impuestas y cuestionaron la necesidad de agravar la medida. En ese sentido, el abogado sostuvo que la decisión de avanzar con la detención tiene un fuerte impacto simbólico en la sociedad brasileña por tratarse de un delito vinculado al racismo, y que el caso estaría siendo tomado como ejemplificador.